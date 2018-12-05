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Среда, 05.12.2018
Муженко: Угроза полномасштабного вторжения РФ - на уровне 2014 года
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Муженко: Угроза полномасштабного вторжения РФ - на уровне 2014 года

Муженко: Угроза полномасштабного вторжения РФ - на уровне 2014 года
08:54 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Командующий вооруженными силами Украины Виктор Муженко оценил военную угрозу со стороны России как крупнейшую с 2014 года.

Россия с конца августа укрепила свои силы возле границы с Украиной и теперь она представляет наибольшую военную угрозу с момента оккупации и аннексии Крыма.

Об этом сообщил командующий вооруженными силами Украины Виктор Муженко в интервью агентству Reuters.

Генерал Виктор Муженко показал серию спутниковых снимков, которые, по его словам, демонстрируют размещение российских танков "Т-62 М" на расстоянии 18 км от украинской границы.

За две недели с середины сентября по 1 октября их количество увеличилось более чем вдвое - с 93 до 250 машин. По словам Муженко, это является свидетельством целенаправленного наращивания российских сил накануне 25 ноября, когда Россия напала на три украинских судна в Керченском проливе и захватила моряков в плен.

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Начальник Генштаба считает, что это может быть предпосылкой к полномасштабному вторжению. Муженко заявил, что количество российских войск "самое высокое" с 2014 года, когда Москва аннексировала Крым, а затем развернула свои войска на Донбассе.

"Перед нами - агрессор, который не имеет никаких законных, моральных или каких-либо других ограничений. Очень трудно предвидеть, когда ему вздумается начать активные боевые действия против Украины", – добавил Муженко.

"Это (атака у Керченского пролива – ред.) был акт агрессии со стороны регулярных сил – пограничной службы Российской Федерации – в отношении украинских вооруженных сил", – подчеркнул он.

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Россия, Аннексия Крыма, Виктор Муженко, агрессия РФ.
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