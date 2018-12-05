Венгрия не откажется от жесткой позиции по Украине в НАТО

Новости Украины: Венгрия несмотря на сильное давление продолжит блокировать заседания Комиссии Украина-НАТО.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что Венгрия продолжит блокировать заседания Комиссии Украина-НАТО.

Как сообщается на сайте венгерского правительства, об этом Сийярто заявил на пресс-конференции в Брюсселе в рамках двухдневного министерского заседания НАТО.

По словам Сийярто, если Украина не откажется от "систематических" нарушений прав представителей венгерского меньшинства на Закарпатье, Венгрия не будет способствовать проведению встреч в рамках Комиссии Украина-НАТО.

"На нас оказывается достаточно сильное давление, чтобы мы отказались от этой позиции. Если мы сдадимся, то не будем иметь других ресурсов, чтобы влиять на ситуацию с венгерским меньшинством", - заявил он.

Также глава венгерского МИД подчеркнул, что защита национальных меньшинств является неотъемлемой от вопросов безопасности. Он напомнил, что Украина в своей годовой программе взаимодействия с НАТО обязалась защищать права нацменьшинств.

По словам Сийярто, Венгрия может разблокировать вето на проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, если Украина восстановит права венгерского меньшинства. Сийярто заявил, что все зависит от Украины.

Как сообщалось, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия Верховной Радой нового закона об образовании в 2017 году.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положений закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Министр иностранных дел Венгрии Сийярто требовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.