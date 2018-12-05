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Совет ЕС подтверждает министерскую встречу в связи с событиями в Украине

Совет ЕС подтверждает министерскую встречу в связи с событиями в Украине
12:35 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Совет ЕС официально включил рассмотрение последних событий в Украине в повестку дня заседания 10 декабря.

Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел официально включил рассмотрение последних событий в Украине в повестку дня заседания на уровне министров иностранных дел, которое состоится в Брюсселе 10 декабря.

Об этом сообщает Европейский Совет на своем сайте.

"Предполагается, что министры иностранных дел обсудят последние события в Украине, в том числе в рамках подготовки к их неформальному обеду с министром иностранных дел Павлом Климкиным в тот же день", - отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Республики Польша Яцек Чапутович анонсировал, что Совет ЕС 10 декабря обсудит агрессивные действия России в Азовском море.

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ЕС, Павел Климкин, Европейский Совет, Ситуация в Азове.
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