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Украина предлагает РФ обмен заложниками в формате 23/23 и 66/19

Украина предлагает РФ обмен заложниками в формате 23/23 и 66/19
16:51 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Украина предложила России обмен до конца года заложниками в формате 23/23 и 66/19.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Украина вышла с предложением к России об обмене до конца этого года заложников в формате 23/23 и 66/19, а также освобождении украинских моряков.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Наше предложение - 27 декабря 2018 года. Параллельное освобождение в формате 23/23, 66/19 и немедленное и без каких-либо условий освобождение военнопленных моряков. Списки передали. Моряки, политзаключенные, заложники. Все должны быть освобождены", - отметила Геращенко.

Она подчеркнула, что моряки - это военнопленные.

"Мы и весь цивилизованный мир требуем немедленного их освобождения, без каких-либо условий. Не обмена, а освобождения. Никаких судов и судилищ. Освобождение", - написала первый вице-спикер.

По ее словам, украинская сторона 9 месяцев ждет ответа Кремля относительно "передачи им 23 россиян, осужденных в Украине за преступления против территориальной целостности и суверенитета страны (среди них большинство - это военные с перешитыми шевронами), в обмен на освобождение политзаключенных Кремля - Сенцова, Сущенко, Балуха, Карпюка, Клыха, Панова, Гриба, крымских татар и украинцев".

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Как отмечает Геращенко, также Украина готова помиловать 66 сепаратистов в обмен на 19 украинских заложников в ОРДЛО - военных и гражданских, в т. ч. журналиста Станислава Асеева.

"Предложения делались неоднократно! Конкретные списки, в различных форматах и по различным каналам передавались неоднократно! В том числе через наших международных партнеров. В том числе 5 декабря в Минске. В Кремле "валяют ваньку" и оставляют весь мир в дураках, когда говорят, что не слышали предложений", - подчеркнула Геращенко.

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Все по теме:

Украина, Ирина Геращенко, РФ, Украинские моряки, Обмен заложниками.
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