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Савченко объявила сухую голодовку

Савченко объявила сухую голодовку
18:23 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Нардеп приняла такое решение, поскольку следователи СБУ шантажируют и давят на нее.

Народный депутат Украины Надежда Савченко объявила сухую голодовку до момента обеспечения ее прав и свобод согласно Конституции Украины и действующего законодательства.

По словам Савченко СБУ требует от нее немедленного ознакомления с материалами дела адвокатами, чтобы немедленно приступить к рассмотрению дела по существу и вынести приговор до президентских выборов, в обмен на возможность видеться с родными, помощниками, восстановить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты Украины.

"То есть, опять идет давление и ограничение моей политической работы в статусе народного депутата, если мои адвокаты быстро не закончат ознакомление с материалами дела, чтобы меня можно было успеть осудить, вынести мне обвинительный приговор до президентских выборов... Я не поддаюсь на давление, я несгибаемая и я не буду ограничивать своих адвокатов в этом ознакомлении... И реагировать на такие заявления я могу только одним методом. Я объявляю сухую голодовку, не просто без еды, но и без воды", - заявила Савченко.

 

Народный депутат Украины уточнила, что ее решение о сухой голодовке будет длиться до тех пор, пока ей не обеспечат посещение банка, пока она не восстановит электронный ключ и не подаст декларацию в НАПК, и пока ей не разрешат посещения ее сестры, матери, помощников народного депутата в свободном доступе.

Суд отклонил апелляцию нардепа Савченко

Как сообщалось, 21 ноября Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляцию на постановление суда первой инстанции о продлении меры пресечения Савченко в виде содержания под стражей. Так, согласно решению Шевченковского райсуда Киева, Савченко должна находиться под стражей до 23 декабря.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Савченко.

23 марта Шевченковский райсуд Киева впервые избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Украина, Голодовка, Надежда Савченко, Сухая голодовка.
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