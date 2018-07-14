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Суд Киева избрал меру пресечения для нардепа Савченко

Надежда Савченко в суде
10:18 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения народному депутату Надежде Савченко до 10 сентября, защита намерена подавать апелляцию.

Шевченковский районный суд продлил меру пресечения народному депутату Надежде Савченко в виде содержания под стражей до 10 сентября. Соответствующее решение принял судья Владимир Бугель.

Ходатайство о продлении меры пресечения рассматривали с утра 13 июля. Сначала Савченко назначили государственного адвоката, поскольку не пришли ее защитники. Но впоследствии пришел новый адвокат Савченко по договору Александр Тананакин.

Около 12:00 он заявил ходатайство о предоставлении ему времени на ознакомление с делом. Тананакин просил о 3 часах времени, но судья дал ему только 1 час на изучение материалов.

Защитники Савченко также ходатайствовали о том, чтобы она 13 июля присутствовала в другом суде по делу Плотницкого, где она проходит как потерпевшая. Судья это ходатайство не удовлетворил. Тогда и адвокат, и сама Савченко заявили отвод судье. Судья назвал это затягиванием рассмотрения дела. Однако после перепалки судья удовлетворил ходатайство о предоставлении защитнику нардепа еще 2 чаосв на ознакомление с материалами дела.

Около 15:40 суд вернулся в зал заседаний. Адвокат Савченко Константин Глоба просил суд отложить рассмотрение дела или до вечера 17 июля или до 18 июля для получения решения Апелляционного суда, которыей на обращение защитников Савченко должен был определить, кому подследственно ходатайство прокурора о продлении меры пресечения. Судья ушел в совещательную комнату.

В 16:20 защитники Савченко заявили, что срок действия меры пресечения для нардепа закончился, следовательно, Савченко должны отпустить.

"Уже 35 мин как истек срок действия меры пресечения, и она должна быть освобождена, и суд не может продлить ее содержания под стражей, так как нечего продолжать", - сказал адвокат Андрей Левковец.

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Адвокаты также заявили, что считают, что применять еще один арест к Савченко не надо, но не исключили, что это может быть. На повторный арест пообещали "реагировать соответствующим образом".

Около 16:40 в Шевченковский суд поступило сообщение о заминировании и всех присутствующих в зале заседаний попросили покинуть помещение.

В 17.35 пресс-служба суда сообщила в Facebook, что по результатам проверки, взрывоопасных предметов или веществ в помещении и на территории суда обнаружено не было.

Суд возобновился сразу после 18-й. Прокуроры попросили сторону защиты сразу объявить все ходатайства, которые адвокаты должны заявить. Защита отказалась.

Адвокаты настаивали, что суд должен закрыть заседание, поскольку прошло время для рассмотрения ходатайства прокуратуры о продлении срока содержания под стражей для Савченко.

Сторона защиты апеллировала к тому, что суд должен был рассмотреть ходатайство прокуратуры 13 июля в рабочее время. Адвокат Левковець отметил, что согласно расписанию суда, рабочий день закончился в 15:45.

Таким образом истек срок для рассмотрения этого вопроса и Надежда Савченко, которая была арестована в 13:58 23 марта, фактически не находится под стражей.

"Потерян предмет рассмотрения. Нельзя продолжить то, чего нет", - отметил адвокат.

Прокуроры настаивали на том, что срок меры пресечения всплывает в полночь 13 июля. Савченко встала со своего места возле адвокатов, объявила, что право находиться на этом заседании в качестве свободного слушателя и подошла к соответствующей части зала. Однако судья попросил ее вернуться на место.

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Савченко заявила, что не понимает, почему свободный человек должен сидеть на месте человека под стражей, но просьбу судьи выполнила.

"Вы сами создали этот прецедент. Я не косила под дурочку, не укрывалась клетчатом одеялом ... Я имела полное право встать и выйти из этого зала, но я хочу дождаться вашего решения", - заявила она судьям.

Судья продолжил заседание и сторона защиты заявила ходатайство о вызове судебных экспертов, которые проводили экспертизы на полиграфе.

Савченко заявила, что отказывается от своих государственных адвокатов, потому что "им не дают права ее защищать". Об этом она заявила после того, как судьи ушли в совещательную комнату и отказались в 23:00 заслушать ее позицию.

Во время того, как судьи вышли в совещательную комнату, сторонники Савченко вызвали полицию, потому что "были нарушены права Героя Украины Надежды Савченко". Полицейские прибыли в суд и начали общаться с сторонниками Савченко. Решение о продлении ареста судья объявил 13 июля в 23:30.

Перед тем, как уйти в совещательную комнату, Владимир Бугиль неоднократно предупреждал сторону защиты, которая затягивала время, что суд "рассматривает ходатайство в пределах срока, который предусмотрен прошлым постановлением, которая завершается в 24.00".

Учитывая это, суд должен был пойти в совещательную комнату в 23.00, чтобы успеть принять решение. Сразу после прихода судьи из совещательной комнаты, около 10 присутствующих заглушили зачитывания решения судьей криками "Ганьба".

Адвокат Александр Шадрин сообщил, что суд продлил меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 10 сентября. Полный текст постановления будет объявлен 16 июля в 8:30.

Шадрин также сообщил, что защита Савченко будет подавать апелляционную жалобу и обращаться в Европейский суд с прав человека.

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Новости Украины, Киев, Мера пресечения, Надежда Савченко, Нардеп, Обвинение в теракте, Суд.
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