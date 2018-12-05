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Среда, 05.12.2018
Украина вошла в состав Комиссии ООН по социальному развитию
Украина вошла в состав Комиссии ООН по социальному развитию
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Украина вошла в состав Комиссии ООН по социальному развитию

Украина вошла в состав Комиссии ООН по социальному развитию
18:55 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В состав Комиссии ООН по социальному развитию вошла и Украина, что позволит позаимствовать мировой опыт социальной защиты.

Украина стала одним из государств, которое избрали в состав Комиссии ООН по социальному развитию на 2019-2023 годы. Об этом сообщает Укринформ.

"Участие в глобальном диалоге по социальному развитию будет способствовать реализации Украиной Повестки дня ООН в сфере устойчивого развития до 2030 года", - заявил официальный представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Также, он добавил, что это даст возможность позаимствовать мировой опыт для соцзащиты украинцев.

"Изучение и использование международного опыта и лучших практик в данной сфере также будет способствовать комплексной социальной защите населения Украины", - заявил Николаенко.

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58-я сессия Комиссии по социальному развитию состоится в феврале 2019 года. Среди тем дискуссий: "Учет неравенства и вызовов для социальной интеграции с помощью фискальной политики, заработной платы и политики социальной защиты", "Расширение возможностей людей, которые пострадали от природных и техногенных катастроф, с целью уменьшения неравенства: решение различного влияния на людей с инвалидностью, людей пожилого возраста и молодежь".

Комиссия социального развития является органом Экономического и социального совета ООН, которая состоит из 46 государств-членов ООН, которые избираются на основе ротации.

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Украина, ООН, Комиссия ООН, Комиссия ООН по соцразвитию.
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