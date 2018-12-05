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В МИД Украины объяснили, почему не нужно разрывать договор об Азовском море с Россией

В МИД Украины объяснили, почему не нужно разрывать договор об Азовском море с Россией
19:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Замглавы МИД пояснил, что в настоящее время продолжаются процедуры подачи материалов в международные суды и согласование всех процессуальных нюансов.

В ведомстве отмечают, что потенциал соглашения еще полностью не использован в судебных процессах.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявляет, что вопрос о денонсации договора с Россией по Азовскому морю находится на рассмотрении. Об этом он сказал во время заседания Комитета Верховной Рады по иностранным делам, отвечая на вопросы депутатов о том, может ли Украина расторгнуть договор с Россией о внутреннем море без ущерба для её интересов.

"Я думаю, что это (денонсация - прим. ред.) своевременна. Но когда это будет, я не скажу. Конечно, решение будет принято. Но пока Договор 2003 года еще полностью не использован в судебных процессах", - сказал он.

"Также ушло обращение Украины относительно нарушения Россией Конвенции по международному праву, в том числе, касающееся нарушения прав по Азову и по построению Керченского моста. Поскольку сейчас идут процедуры подачи и согласования всех процессуальных нюансов, вопрос о деононсации договора по Азовскому морю находится на рассмотрении", - сообщил Боднар.

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Он отметил, что в настоящее время соглашение от 2003 года еще не исчерпало полностью свой потенциал.

"Если мы в одностороннем порядке денонсируем действие договора, это не значит, что эту денонсацию признает российская сторона", - добавил представитель МИД.

"В данном случае решение будет принято. Но потенциал соглашения 2003 года еще полностью не использован в судебных процессах", - подытожил замминистра.

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Украина, Азовское море, Россия, МИД, РФ, МИД Украины, Василий Боднар, Ситуация в Азовском море.
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