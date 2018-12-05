Климкин: РФ пообещала пустить консулов к захваченным морякам

Новости Украины: МИД России официально сообщило, что захваченные украинские моряки находятся в СИЗО Москвы.

В МИД РФ впервые подтвердили, что захваченные украинские моряки находятся в Москве.

Министерство иностранных дел Российской Федерации пообещало предоставить доступ украинским консулам к захваченным вблизи Керченского пролива украинским морякам. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Нарешті! Через 10 днів після захоплення наших кораблів МЗС РФ таки повідомило офіційно, що моряки у Москві і пообіцяло надати до них доступ нашим консулам. Робимо все, щоб консули потрапили до хлопців якнайшвидше! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 декабря 2018 г.

"Наконец-то! Через 10 дней после захвата наших кораблей МИД РФ таки сообщил официально, что украинские моряки в Москве и пообещал предоставить к ним доступ нашим консулам. Делаем все, чтобы консулы попали к ребятам как можно быстрее!", - подчеркнул Климкин.

Как сообщалось ранее, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова узнала от российской коллеги Татьяны Москальковой о ситуации с украинскими моряками, которые находятся в московских СИЗО, в частности, о том, что моряки в больничном изоляторе "Матросской тишины" уже могут самостоятельно передвигаться и получают медицинскую помощь.