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Прокуратура хочет допросить Авакова по делу о “покушении” на Янукович

Прокуратура хочет допросить Авакова по делу о “покушении” на Янукович
13:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Генпрокуратура намерена провести допрос главы МВД Авакова в рамках дела о возможном покушении на Януковича в 2014 году.

Генеральная прокуратура Украины намерена провести допрос министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в рамках дела о возможном покушении на бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2014 году, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

Вместе с тем, источник не сообщил дату вызова на допрос главы МВД.

Как известно, В.Янукович, его защита в судебном процессе о госизмене, а также ряд свидетелей заявили о готовящемся на него покушении в феврале 2014 года. Так, экс-охранник бывшего президента Сергей Бернацкий утверждал, что В.Янукович собирался посетить 22 февраля 2014 года "Съезд депутатов всех уровней" в Харькове, однако службой безопасности президента было принято решение отменить посещение съезда в связи с информацией о готовившемся на него покушении.

В 2017 году начальник Управления государственной охраны (УГО) Валерий Гелетей в интервью газете "Сегодня" заявил, что ни один факт покушения на экс-президента В.Януковича не был установлен. "В рамках проводимого ранее служебного расследования ни один факт покушения установлен не был. Были опрошены все военнослужащие УГО, находившиеся в составе последних кортежей Януковича и отказавшихся покидать территорию Украины вместе с ним, – никто не заявил о каких-либо покушениях", - рассказал В.Гелетей.

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Виктор Янукович, МВД, Допрос, Арсен Аваков.
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