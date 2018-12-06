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Климкин: Венгрия больше не будет выдавать свои паспорта украинцам

Климкин: Венгрия больше не будет выдавать свои паспорта украинцам
19:40 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Венгерская сторона уверила, что не будет выдавать венгерские паспорта украинцам на Закарпатье.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что венгерская сторона уверяет, что не будет выдавать венгерские паспорта гражданам Украины на Закарпатье. Об этом глава МИД сказал журналистам на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

"Они говорят, что не выдают сейчас этих паспортов и не будут. Это уже хорошо, поскольку я помню, когда он говорил (министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ред.), что выдача венгерских паспортов на нашей территории не противоречит украинским законам. Сейчас это по определению закончилось", - сказал он, отвечая на вопрос, согласился ли глава МИД Венгрии Петер Сийярто с тем, что венгерские паспорта не будут выдавать в консульских учреждениях на территории Украины.

"Я, к сожалению, не могу гарантировать, что они не будут пытаться выдавать паспорта на венгерской территории, впрочем, на венгерской территории мы их не можем контролировать", - добавил Климкин.

"Для нас вопрос принципа, абсолютного принципа - в своих консульствах на украинской территории они по определению ничего не могут выдавать такого, как венгерские паспорта", - подчеркнул министр.

Справка. Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия Верховной Радой нового закона об образовании в 2017 году. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Министр иностранных дел Венгрии потребовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

Венгрия не откажется от жесткой позиции по Украине в НАТО

В сентябре в интернете появилось видео о том, как украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывали текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призвал их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства. 4 октября консул Венгрии в Берегово был объявлен персоной нон грата, в ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула.

22 ноября Сийярто заявил, что выдача венгерских паспортов гражданам Украины не противоречит украинским законам.

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Украина, Венгрия, Закарпатье, Министр иностранных дел Украины, Павел Климкин, Венгерские паспорта.
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