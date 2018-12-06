На подпись президенту передали закон о прекращении "дружбы с РФ"

Новости Украины: Закон о прекращении Договора о дружбе с РФ передали на подпись Порошенко.

Закон о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией передали на подпись Президенту Украины Петру Порошенко. Информация об этом находится на сайте Верховной Рады.

Согласно информации, документ подписал Председатель ВР Андрей Парубий и он уже передан на подпись Президенту Украины Петру Порошенко.

Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

Как сообщалось, Верховная Рада в четверг приняла Закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", внесенный Президентом. За принятие соответствующего решения проголосовали 277 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти.

Закон устанавливает, что действие Договора о дружбе с РФ будет приостановлено с 1 апреля 2019 года. Прогнозируется, что прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, учитывая его длительное существенное нарушение со стороны РФ и согласно статье 40 этого Договора позволит должным образом и эффективно защитить национальные интересы Украины в международных отношениях.

Одобрение проекта Закона согласно статье 24 Закона Украины "О международных договорах Украины" позволит завершить внутригосударственные процедуры, необходимые для прекращения действия Договора в связи с завершением очередного десятилетнего периода 31 марта 2019 года.