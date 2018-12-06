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Украина предоставила доказательства агрессии РФ в Керченском проливе

Украина предоставила доказательства агрессии РФ в Керченском проливе
21:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: OSCE

Новости Украины: Для стран-участниц ОБСЕ Украина предоставила доказательства агрессии РФ в Керченском проливе.

Украинские дипломаты представили для стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе доказательства милитаризации оккупированного Россией Крыма и прямой вооруженной российской агрессии против Украины.

Как сообщилось в пресс-службе МИД Украины, в рамках 25-й встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ состоялся тематическое мероприятие министерского уровня "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина) и частей Черного и Азовского морей".

В частности, мероприятие состоялось при содействии делегаций и при участии руководства внешнеполитических ведомств США, Канады, Польши, Литвы, Дании, Швеции, Великобритании, Латвии, Румынии, Грузии и Эстонии.

"Широкой аудитории участников и СМИ были представлены доказательства милитаризации Россией оккупированного Крыма и прямой вооруженной агрессии РФ против Украины в районе Керченского пролива, что представляет серьезную угрозу для всего черноморского региона", - говорится в сообщении.

"В своих выступлениях партнеры выразили полную поддержку Украине, призвали к немедленному освобождению украинских военнопленных, а также обсудили возможные шаги в направлении сдерживания агрессора", - заявили в МИД.

В министерстве отметили, что презентация имела важное значение в контексте рассмотрения в декабре этого года Генеральной ассамблее ООН проекта украинской резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина) и частей Черного и Азовского морей".

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Как сообщалось, Генассамблея ООН 17 декабря рассмотрит проект резолюции о милитаризации Крыма с учетом российской агрессии в Керченском проливе. Уже 29 стран выступили соавторами проекта резолюции. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что главная цель этой резолюции будет заключаться в том, чтобы "настоятельно призвать Российскую Федерацию вывести ее военные силы из Крыма, прекратить незаконную оккупацию украинской территории".

Вместе с тем, в резолюции будет содержаться призыв к России "прекратить преследовать коммерческие суда, а также ограничивать международное судоходство в Черном море и Азовском морях".

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Украина, ОБСЕ, Керченский пролив, Доказательства.
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