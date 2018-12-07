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Кубив: товарооборот между Литвой и Украиной вырос

Кубив: товарооборот между Литвой и Украиной вырос
13:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: www.facebook.com/skubiv

Новости Украины: Министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что товарооборот между Украиной и Литвой за текущий год более чем 17%.

Товарооборот между Украиной и Литвой в 2017 году вырос более чем на 40%, а за январь-сентябрь 2018 года еще более чем на 17%. Об этом на своей странице в Facebook написал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Участвую в IV Украинско-Литовском экономическом форуме. Здесь собрались более 400 компаний и отраслевых ассоциаций, среди которых ІТ-компании, инновационные, из сфер торговли, промышленности, энергетики, банковского сектора и многих других. Интерес к Украине невероятно большой, поэтому не случайно товарооборот между Украиной и Литвой в 2017 году вырос более чем на 40%, а за 9 месяцев 2018 года еще более чем на 17%", - говорится в сообщении.

Начальная стоимость предприятий на открытых аукционах возросла втрое

Кубив отметил, что по состоянию на октябрь 2018 года Литва инвестировала в экономику Украины почти 140 млн долларов США, и только в 2018 году рост составил 15 млн долларов. Причем литовские компании не только сами приходят, но и приводят партнеров из других стран, например из Китая.

"И это является сигналом для потенциальных инвесторов - украинская экономика стабильна, она работает и развивается", - отметил Кубив.

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Литва, Товарооборот, Степан Кубив, Министр экономического развития и торговли.
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