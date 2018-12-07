Кабмин назначил замминистра финансов по евроинтеграции

Новости Украины: Заместителем министра финансов по евроинтеграции в Кабинете министров назначили Юрия Гелетия.

Кабинет министров назначил Юрия Гелетия на должность заместителя министра финансов по европейской интеграции. Об этом говорится в распоряжении № 940-р Кабинета министров от 5 декабря 2018 года, сообщает Правительственный портал.

"Назначить Гелетия Юрия Игоревича заместителем министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции", - говорится в распоряжении.

В Минфине отмечают, Гелетий сосредоточится на трех ключевых направлениях: реформа системы управления государственными финансами, программа сотрудничества с международными финансовыми организациями и управление государственными банками.

4 июля 2018 года Юрий Гелетий был назначен по представлению тогда еще и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой на должность заместителя министра финансов. На этой должности от занимался работой над стратегией развития государственного банковского сектора, управлением и реформированием государственных банков, небанковского сектора и публичных инвестиций и инноваций.

Гелетий получил высшее образование во Львовском национальном университете им. И.Франко: в 2001-м году окончил факультет международных отношений и получил квалификацию специалиста по международным экономическим отношениям, переводчика; в 2002-м году - юридический факультет (специалист по правоведению).

В 2012-м году получил степень кандидата экономических наук в Институте региональных исследований НАН Украины.

В 2003-м году прошел обучающий курс по международной программе "Торговая политика и коммерческая дипломатия" (Карлтонский университет и университет Оттавы (Канада). В 2002-м году - курс "Европейская экономика, интеграция и право" (факультет экономики и права университета города Байройт (Германия).

После завершения учебы работал в Национальном банке Украины, где в течение 2003-2015 годов прошел путь от экономиста I категории до руководителя подразделения в структуре банковского надзора.

Свободно владеет английским и немецким языками.

Как сообщалось, Кабинет министров 26 июля 2018 года уволил заместителя министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрия Буцу.