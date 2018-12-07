Скачать
Пятница, 07.12.2018
Грибаускайте в Киеве: Украина и Литва подписали дорожную карту
Грибаускайте в Киеве: Украина и Литва подписали дорожную карту
Объединительный собор: Вселенский патриарх выдвинул жесткие требования к УПЦ МП
Вселенский патриарх выдвинул жесткие требования к УПЦ МП
Динамо хочет купить румына из Лестера
Динамо хочет купить румына из Лестера
7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины
7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины

Кабмин назначил замминистра финансов по евроинтеграции

Кабмин назначил замминистра финансов по евроинтеграции
14:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: www.stockworld.com.ua

Новости Украины: Заместителем министра финансов по евроинтеграции в Кабинете министров назначили Юрия Гелетия.

Кабинет министров назначил Юрия Гелетия на должность заместителя министра финансов по европейской интеграции. Об этом говорится в распоряжении № 940-р Кабинета министров от 5 декабря 2018 года, сообщает Правительственный портал.

"Назначить Гелетия Юрия Игоревича заместителем министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции", - говорится в распоряжении.

В Минфине отмечают, Гелетий сосредоточится на трех ключевых направлениях: реформа системы управления государственными финансами, программа сотрудничества с международными финансовыми организациями и управление государственными банками.

4 июля 2018 года Юрий Гелетий был назначен по представлению тогда еще и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой на должность заместителя министра финансов. На этой должности от занимался работой над стратегией развития государственного банковского сектора, управлением и реформированием государственных банков, небанковского сектора и публичных инвестиций и инноваций.

Гелетий получил высшее образование во Львовском национальном университете им. И.Франко: в 2001-м году окончил факультет международных отношений и получил квалификацию специалиста по международным экономическим отношениям, переводчика; в 2002-м году - юридический факультет (специалист по правоведению).

В 2012-м году получил степень кандидата экономических наук в Институте региональных исследований НАН Украины.

Кабмин выделит по 100 тыс. грн военнопленным украинским морякам

В 2003-м году прошел обучающий курс по международной программе "Торговая политика и коммерческая дипломатия" (Карлтонский университет и университет Оттавы (Канада). В 2002-м году - курс "Европейская экономика, интеграция и право" (факультет экономики и права университета города Байройт (Германия).

После завершения учебы работал в Национальном банке Украины, где в течение 2003-2015 годов прошел путь от экономиста I категории до руководителя подразделения в структуре банковского надзора.

Свободно владеет английским и немецким языками.

Как сообщалось, Кабинет министров 26 июля 2018 года уволил заместителя министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрия Буцу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабинет Министров, Кабмин, Юрий Гелетий, Заместитель министра финансов по евроинтеграции.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
02 День памяти святой великомученицы Екатерины 2018: приметы и гадания на 7 декабря
03 День святой Екатерины 2018: что категорически нельзя делать в праздник 7 декабря
04 На подпись президенту передали закон о прекращении "дружбы с РФ"
05 Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Монетизация: когда украинцы смогут получить деньги за сэкономленную субсидию
Монетизация субсидий: когда украинцы смогут получить деньги
Непонятные долги и завышенная цена: Гройсман анонсировал глобальную проверку облгазов
Гройсман анонсировал глобальную проверку облгазов
Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
Погода на выходные: синоптики обещают дождь и мороз
Buzzcocks: панк-рок группа потеряла своего фронтмена
Buzzcocks: панк-рок группа потеряла своего фронтмена
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь