Порошенко подписал соглашение о защите заробитчан в Литве

Новости Украины: Главы Литвы и Украины подписали соглашение о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции.

Президенты Украины и Литвы подписали межправительственное соглашение о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции. Церемония подписания состоялась во время встречи глав двух государств.

"Этим соглашением будет обеспечена надлежащая защита прав наших граждан в Литве для детенизации этих процессов и соответственно защита литовских граждан, которые планируют работать в Украине", - сказал президент Украины Петр Порошенко.

Он добавил, что это соглашение стало результатом договоренностей с президентом Литвы в декабре прошлого года.

Напомним, в июле сообщалось, что украинцев в Литве за год стало больше в полтора раза.