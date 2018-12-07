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Матиос: Если Янукович поедет на лечение в Израиль, Украина обратится за выдачей

Матиос: Если Янукович поедет на лечение в Израиль, Украина обратится за выдачей
22:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Украина направит Израилю обращение об экстрадиции Януковича, если тот поедет на лечение.

Заместитель генпрокурора–главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос не верит в возможность выезда экс-президента Украины Виктора Януковича на лечение в Израиль, однако в случае такого факта Украина обязана будет обратиться за выдачей к израильским властям.

"Я очень смутно верю в любое перемещение за пределы резервации, где находится экс-президент Украины... Если произойдет такой факт (выезда за пределы России в Израиль - Ред.), то мы обязаны обратиться", - сказал он в интервью радио "Новое время" в пятницу.

А.Матиос добавил, что есть практика международно-правового сотрудничества между Генеральной прокуратурой Украины и Израилем.

"Янукович объявлен в розыск по системе Интерпола, выставлена соответствующая карточка, но Израиль не является участником Интерпола", - пояснил он.

Как сообщалось, адвокат В.Януковича Александр Горшинский сказал, что экс-президенту Украины, который 17 ноября получил травму ноги, может потребоваться дальнейшее лечение в Израиле.

5 декабря коллегия судей Оболонского районного суда г.Киева удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Соответствующее решение было принято судом на заседании в среду после того, как адвокаты В.Януковича сообщили о том, что их подзащитный вновь не может выступить с последним словом из-за полученной травмы.

Судья объявил, что суд отклонил ходатайства стороны защиты об обстановке уголовного производства, переносе заседания и допросе в режиме видеоконференции израильского врача Эяля Аттиаса, который 4 декабря приехал в Москву по приглашению представителей В.Януковича, в частности, для обсуждения возможности обследования экс-президента в Израиле.

Напомним, как сообщал адвокат бывшего президента, Виктора Януковича могут вывезти на лечение в Израиль.

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Виктор Янукович, Израиль, Лечение, Анатолий Матиос.
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