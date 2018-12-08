Для украинцев готовят безвизовый режим с Южной Кореей

Новости Украины: Украина ведет переговоры о безвизовом режиме с Южной Кореей.

Украина ведет переговоры о безвизовом режиме с Южной Кореей.

Как сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады, об этом председатель парламента Андрей Парубий заявил в интервью телеканалу "Рада".

Спикер сообщил, что с понедельника, 10 декабря, будет находиться с визитом в Южной Корее.

По его словам, во время визита планируется "прийти к финишному этапу обсуждения решения о безвизе между Украиной и Южной Кореей".

Кроме того, во время визита Парубия планируется подписание соглашения между украинским парламентом и парламентом Южной Кореи о сотрудничестве.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что поездка будет иметь очень важное значение для межпарламентской дипломатии и сотрудничества Украины с Южной Кореей.