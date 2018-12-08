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Суббота, 08.12.2018
Для украинцев готовят безвизовый режим с Южной Кореей
Для украинцев готовят безвизовый режим с Южной Кореей
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Для украинцев готовят безвизовый режим с Южной Кореей

Для украинцев готовят безвизовый режим с Южной Кореей
11:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Pixabay

Новости Украины: Украина ведет переговоры о безвизовом режиме с Южной Кореей.

Украина ведет переговоры о безвизовом режиме с Южной Кореей.

Как сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады, об этом председатель парламента Андрей Парубий заявил в интервью телеканалу "Рада".

Спикер сообщил, что с понедельника, 10 декабря, будет находиться с визитом в Южной Корее.

По его словам, во время визита планируется "прийти к финишному этапу обсуждения решения о безвизе между Украиной и Южной Кореей".

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Кроме того, во время визита Парубия планируется подписание соглашения между украинским парламентом и парламентом Южной Кореи о сотрудничестве.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что поездка будет иметь очень важное значение для межпарламентской дипломатии и сотрудничества Украины с Южной Кореей.

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Верховная Рада, Украина, Южная Корея, Андрей Парубий, Корейский полуостров.
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