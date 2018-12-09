Геращенко: Украина никогда не признает судилищ РФ над пленными

Новости Украины: Вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявил, что Украина никогда не признает никаких судилищ в РФ над пленными украинскими моряками и требует их освобождения.

Украина не признает и никогда не признает российских судилищ над пленными украинскими моряками. На этом отметила Уполномоченный президента по гуманитарным вопросам Минского процесса, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает "5-й канал".

Так она ответила главе российского МИД Сергею Лаврову, который заявил, что все дальнейшие вопросы относительно освобождения украинских моряков могут быть обсуждены только после завершения судебного процесса.

Официальный Киев продолжает настаивать: моряки – военнопленные и к ним обязаны применить положения Женевской конвенции.

"Их не за что судить, наши моряки законно там находились, в этих экипажах, на этих кораблях и шли в нейтральных водах. Очевидно, что это будет никакой не суд, а судилище", – отметила представитель Украины в ТКГ.

Она также заверила: "Украина будет делать все, чтобы все причастные к обстрелу украинских кораблей и этим судилищам понесли персональные санкции, отвечали в международных судах и были наказаны. Мы никаких судилищ не признаем, как и весь мир и требуем немедленного освобождения моряков".

Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей во время планового перехода из порта Одесса в порт Мариуполь. Они обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряков.

Верховная Рада Украины 26 ноября приняла закон, которым утвердила указ Президента Украины о введении военного положения на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России.