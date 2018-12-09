Адвокат: РФ может предъявить новые обвинения захваченным украинским морякам

Новости Украины: Захваченным ФСБ России в Черном море украинским военным морякам могут предъявить новые обвинения, считает адвокат одного из арестованных Николай Полозов.

Адвокат одного из арестованных Николай Полозов предполагает, что такая опасность существует, и что все будет зависеть от "политической конъюнктуры и политической воли Кремля".

Захваченным ФСБ России в Черном море украинским военным морякам могут предъявить новые обвинения, считает адвокат одного из арестованных Николай Полозов.

"Всем 24 морякам предъявлено одинаковое обвинение в нарушении ч. 3 статьи 322 Уголовного кодекса России (Незаконное пересечение государственной границы России). Максимальная санкция по этой статье составляет 6 лет лишения свободы, но, учитывая опыт работы в других делах и в отношении других политзаключенных, я не исключаю, что российские власти могут попытаться увеличить объем обвинения, добавить новые статьи", - предположил Полозов.

По его словам, это будет зависеть от "политической конъюнктуры и политической воли Кремля".

"Конечно, что такая опасность существует", – добавил адвокат. Российские власти пока не комментировали это заявление Полозова.