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Адвокат: РФ может предъявить новые обвинения захваченным украинским морякам
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Адвокат: РФ может предъявить новые обвинения захваченным украинским морякам

Адвокат: РФ может предъявить новые обвинения захваченным украинским морякам
16:39 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Захваченным ФСБ России в Черном море украинским военным морякам могут предъявить новые обвинения, считает адвокат одного из арестованных Николай Полозов.

Адвокат одного из арестованных Николай Полозов предполагает, что такая опасность существует, и что все будет зависеть от "политической конъюнктуры и политической воли Кремля".

Захваченным ФСБ России в Черном море украинским военным морякам могут предъявить новые обвинения, считает адвокат одного из арестованных Николай Полозов.

"Всем 24 морякам предъявлено одинаковое обвинение в нарушении ч. 3 статьи 322 Уголовного кодекса России (Незаконное пересечение государственной границы России). Максимальная санкция по этой статье составляет 6 лет лишения свободы, но, учитывая опыт работы в других делах и в отношении других политзаключенных, я не исключаю, что российские власти могут попытаться увеличить объем обвинения, добавить новые статьи", - предположил Полозов.

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По его словам, это будет зависеть от "политической конъюнктуры и политической воли Кремля".

"Конечно, что такая опасность существует", – добавил адвокат. Российские власти пока не комментировали это заявление Полозова.

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Все по теме:

Россия, Черное море, РФ, Николай Полозов, Украинские военные, Захваченные украинские моряки.
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