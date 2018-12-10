Обострение в Азовском море: Могерини пригласила Климкина в Брюссель

Новости Украины: Климкин примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам, сообщили в Внешнеполитическом ведомстве Украины.

"10 декабря 2018 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет находиться с визитом в Брюсселе по приглашению Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини с целью проведения рабочей встречи с министрами иностранных дел государств-членов ЕС", – говорится в сообщении ведомства, обнародованном в воскресенье вечером.

Встреча состоится в рамках заседания Совета ЕС по иностранным делам, на повестку дня которого вынесен вопрос относительно обострения ситуации в Азовском море и Керченском проливе.

Ожидается, что министры обсудят параметры комплексной ответы ЕС на агрессивные действия России, в частности усиления санкционного давления на Кремль, а также пути содействия Украине в освобождении украинских военнопленных и помощи украинскому Приазовью, страдающего от последствий российской агрессии на суше и на море.

Напомним, ранее Павел Климкин заявил, что Венгрия больше не будет раздавать венгерские паспорта гражданам Украины на Закарпатье.