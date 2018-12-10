ЦИК и Совет Европы впервые в истории заключили Меморандум о сотрудничестве

Новости Украины: Делегация Центральной избирательной комиссии во главе с Татьяной Слипачук посетила штаб-квартиру Совета Европы в Страсбурге, где подписала Меморандум с СЕ о сотрудничестве.

Во время визита делегации Центральной избирательной комиссии в Страсбург был заключен первый в истории Меморандум о сотрудничестве между ЦИК и Советом Европы.

"В связи с целью этого документа его подписанты намерены сотрудничать в направлениях укрепления возможностей ЦИК организовывать и проводить избирательный процесс в соответствии с европейскими избирательными стандартами и надлежащими практиками, а также усиления способностей Комиссии по обучению различных участников избирательного процесса, включая избирателей", - говорится в сообщении.

Кроме того, Меморандум предусматривает содействие созданию и учреждение деятельности региональных отделений Комиссии, разработку нормативной базы их функционирования, а также использование новых технологий в избирательном процессе в соответствии с европейскими избирательными стандартами и надлежащими практиками; дальнейшее усовершенствование качества списков избирателей и регистрации избирателей и прочее.

Во время визита делегация ЦИК также провела ряд встреч с руководителями структурных подразделений Генерального секретариата Совета Европы. Председатель ЦИК Татьяна Слипарчук имела отдельную содержательную встречу с директором, секретарем Венецианской Комиссии Томасом Маркертом.

Во время визита состоялось насыщенное и плодотворное общение по неотложным вопросам деятельности ЦИК. В частности, о подготовке и проведении будущих выборов Президента Украины и народных депутатов Украины, которые запланированы в 2019 году, а также относительно вопросов проведения местных выборов в 2020 году.