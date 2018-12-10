Гройсман посетит Брюссель для сопредседательства в Совете Ассоциации Украина - ЕС

Новости Украины: На Совете Ассоциации Украина-ЕС будут председательствовать Могерини и Гройсман.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 17 декабря осуществит визит в Брюссель, где будет сопредседателем на заседании Совета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом заявила в понедельник Высокий представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини во время пресс-конференции в Брюсселе по результатам заседания Совета министров.

"Для меня будет большой честью и удовольствием в следующий понедельник принимать Премьер-министра Украины Гройсмана, с которым мы будем председательствовать во время заседания Совета ассоциации между ЕС и Украиной", - сказала Могерини.

По ее словам, во время заседания, в частности, будет обсуждена поддержка Евросоюзом процесса реформ в Украине в ключевых сферах.

Напомним, во время встречи министров иностранных дел стран ЕС, состоявшейся в понедельник в Брюсселе с участием главы МИД Украины Павла Климкина, стороны обсуждали пути реагирования на агрессию России в Черном море по четырем основным направлениям.