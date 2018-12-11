Климкин и глава МИД Австрии поговорили о российской агрессии

Новости Украины: Климкин обсудил российскую агрессию с главой МИД Австрии.

На полях Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе состоялась рабочая беседа между главой МИД Украины Павлом Климкиным и председателем внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль.

Об этом сообщается на странице МИД Австрии в Тwitter.

"Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль использовала сегодняшний Совет министров иностранных дел в Брюсселе также для проведения многих двусторонних рабочих разговоров. С министром иностранных дел Румыния Теодором Мелешкану она обсудила отношения ЕС с Южной Европой, а во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в фокусе внимания было развитие ситуации между Украиной и Россией", - говорится в сообщении.

Как известно, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль (назначена от пророссийской "Австрийской партии свободы", FPO) известна своей скандальной свадьбой. Она пригласила на празднование, которое состоялось 18 августа, Владимира Путина.

В МИД Австрии по этому поводу заявили, что это было "частное празднование и персональный визит, это не меняет внешнеполитическую позицию Австрии".

В свою очередь председатель Комитета Верховной Рада по иностранным делам Анна Гопко заявила, что участие Путина в свадьбе австрийского министра дискредитирует Австрию как нейтральное государство.

В то же время министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что приглашение Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии повлияло на доверие между Киевом и Веной, а также это приглашение назвал "ошибкой".

Как сообщалось, во время встречи министров иностранных дел стран ЕС, состоявшейся в понедельник в Брюсселе с участием главы МИД Украины Павла Климкина, стороны обсуждали пути реагирования на агрессию России в Черном море по четырем основным направлениям.