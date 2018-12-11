Скачать
Вторник, 11.12.2018
Чрезвычайное положение: Макрон обратился к французам в связи с протестами
Чрезвычайное положение: Макрон обратился к французам в связи с протестами
Климкин рассказал, что обсуждалось на встрече глав МИД стран ЕС
Климкин рассказал, что обсуждалось на встрече глав МИД стран ЕС
Усик готов встретиться с Андре Уордом
Усик готов встретиться с Андре Уордом
День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря
День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря

Климкин и глава МИД Австрии поговорили о российской агрессии

Климкин и глава МИД Австрии поговорили о российской агрессии
00:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Климкин обсудил российскую агрессию с главой МИД Австрии.

На полях Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе состоялась рабочая беседа между главой МИД Украины Павлом Климкиным и председателем внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль.

Об этом сообщается на странице МИД Австрии в Тwitter.

"Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль использовала сегодняшний Совет министров иностранных дел в Брюсселе также для проведения многих двусторонних рабочих разговоров. С министром иностранных дел Румыния Теодором Мелешкану она обсудила отношения ЕС с Южной Европой, а во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в фокусе внимания было развитие ситуации между Украиной и Россией", - говорится в сообщении.

Как известно, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль (назначена от пророссийской "Австрийской партии свободы", FPO) известна своей скандальной свадьбой. Она пригласила на празднование, которое состоялось 18 августа, Владимира Путина.

В МИД Австрии по этому поводу заявили, что это было "частное празднование и персональный визит, это не меняет внешнеполитическую позицию Австрии".

В свою очередь председатель Комитета Верховной Рада по иностранным делам Анна Гопко заявила, что участие Путина в свадьбе австрийского министра дискредитирует Австрию как нейтральное государство.

В то же время министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что приглашение Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии повлияло на доверие между Киевом и Веной, а также это приглашение назвал "ошибкой".

Как сообщалось, во время встречи министров иностранных дел стран ЕС, состоявшейся в понедельник в Брюсселе с участием главы МИД Украины Павла Климкина, стороны обсуждали пути реагирования на агрессию России в Черном море по четырем основным направлениям.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Австрия, Павел Климкин, Карин Кнайсль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря
02 "Укрпошта" обещает отключить терминалы ПриватБанка
03 Стало известно, зачем облгазы втягивают потребителей в долги
04 Регина Тодоренко впервые опубликовала видео в Instagram после родов
05 Подруга Меган Маркл попросила ее перестать быть "такой милой"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Политический инструмент&quot;: США выступают против &quot;Северного потока - 2&quot;
США выступают против "Северного потока - 2"
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (3.12 - 9.12)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Украину накроет снежная буря: циклон принесет метели, снегопады и гололед
Украину накроет снежная буря: циклон принесет метели
Запущенный 40 лет назад зонд NASA покинул Солнечную систему
Запущенный 40 лет назад зонд NASA покинул Солнечную систему
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь