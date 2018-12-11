Скачать
Вторник, 11.12.2018
Муженко: ВСУ ожидают новые системы вооружения
Муженко: ВСУ ожидают новые системы вооружения
На Закарпатье произошла утечка нефти
На Закарпатье произошла утечка нефти
Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Лион
Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Лион
Ролик &quot;Youtube Rewind 2018&quot; стал вторым по количеству дизлайков в истории
Ролик "Youtube Rewind 2018" стал вторым по количеству дизлайков в истории

Сколько зарабатывают простые украинцы и народные депутаты

Сколько зарабатывают простые украинцы и народные депутаты
12:47 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Какая минимальная и средняя заработная плата в Украине и сколько зарабатывают народные депутаты.

В 2018 году минимальная заработная плата в Украине составляет 3723 грн. С 1 января следующего года ожидается повышение до 4173 грн. Официальное увеличение заложенное в госбюджете на 2019 год. 

Народные депутаты официально получают в разы больше, кроме того пользуются множеством льгот и привилегий. 

Напомним, в прошлом году парламент проголосовал (235 голосов) за увеличение своего материального обеспечения. Теперь зарплата составляет больше 25-ти прожиточных минимумов – 35 643 гривен (раньше они получали 17 549 гривен).

Согласно документу должностной оклад

  • спикера Верховной Рады составляет 12 прожиточных минимумов;
  • первого заместителя главы парламента - 11,5;
  • заместителя главы парламента - 11,0;
  • главы комитета Рады - 10,5;
  • первого заместителя и заместителя главы комитета - 10,3;
  • члена комитета - 10,0.

Сюда нужно добавить еще одну составляющую - прожиточный минимум, на основании которого и рассчитывается зарплата депутата. С 1 июля нынешнего года его вновь повысили, и теперь он составляет 1 777 гривен.

Исходя из вышеуказанных цифр, минимальная зарплата членов парламента составляет:

  • спикера Верховной Рады составляет - 21 324 гривны;
  • первого заместителя главы парламента - 20 435,5 гривны;
  • заместителя главы парламента - 19 547 гривен;
  • главы комитета Рады - 18 658,5 гривны;
  • первого заместителя и заместителя главы комитета - 18 303,1 гривны;
  • члена комитета - 17 770 гривны.

Стоит отметить, что эти цифры указаны до вычета соответствующих налогов, но и без всех других доплат и привилегий, которые есть у народных депутатов.

Так, народные избранники обеспечиваются:

  • компенсациями на проезд по всей территории Украины, на жилье в столице, на командировки;
  • деньгами на содержание служебного помещения в своем округе, где проводится прием граждан;
  • доплатами к зарплате за научную степень или почетное звание;
  • бесплатным медицинским обслуживанием.

  • Рада приняла Госбюджет-2019: данные об основных показателях

Кроме того, в бюджет на 2019 год предусмотрено увеличение расходов на Верховную Раду - на 300 млн гривен, и на Правительство - на 400 млн гривен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Народные Депутаты, Заработная плата, Минимальная плата.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украинцы будут платить за свет: с 2019 года вступают в силу новые правила
02 День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря
03 Протесты во Франции: Стабилизация ситуации в стране обойдется в 10 млрд. евро
04 Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Последний бой Ломаченко (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Нефть умеренно поднимается в цене
Нефть умеренно поднимается в цене
Как украинцы будут платить за свет: с 2019 года вступают в силу новые правила
Новый закон: Как украинцы будут платить за свет
На Украину надвигается шторм: ожидаются метели, сильный ветер и гололед
Штормовой циклон: в Украину идут сильные метели
Fashion Awards 2018: названо имя лучшей модели этого года
Fashion Awards 2018: названо имя лучшей модели этого года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь