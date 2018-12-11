Сколько зарабатывают простые украинцы и народные депутаты

В 2018 году минимальная заработная плата в Украине составляет 3723 грн. С 1 января следующего года ожидается повышение до 4173 грн. Официальное увеличение заложенное в госбюджете на 2019 год.
Народные депутаты официально получают в разы больше, кроме того пользуются множеством льгот и привилегий.
Напомним, в прошлом году парламент проголосовал (235 голосов) за увеличение своего материального обеспечения. Теперь зарплата составляет больше 25-ти прожиточных минимумов – 35 643 гривен (раньше они получали 17 549 гривен).
Согласно документу должностной оклад
Сюда нужно добавить еще одну составляющую - прожиточный минимум, на основании которого и рассчитывается зарплата депутата. С 1 июля нынешнего года его вновь повысили, и теперь он составляет 1 777 гривен.
Исходя из вышеуказанных цифр, минимальная зарплата членов парламента составляет:
Стоит отметить, что эти цифры указаны до вычета соответствующих налогов, но и без всех других доплат и привилегий, которые есть у народных депутатов.
Так, народные избранники обеспечиваются:
Кроме того, в бюджет на 2019 год предусмотрено увеличение расходов на Верховную Раду - на 300 млн гривен, и на Правительство - на 400 млн гривен.