Сколько зарабатывают простые украинцы и народные депутаты

Новости Украины: Какая минимальная и средняя заработная плата в Украине и сколько зарабатывают народные депутаты.

В 2018 году минимальная заработная плата в Украине составляет 3723 грн. С 1 января следующего года ожидается повышение до 4173 грн. Официальное увеличение заложенное в госбюджете на 2019 год.

Народные депутаты официально получают в разы больше, кроме того пользуются множеством льгот и привилегий.

Напомним, в прошлом году парламент проголосовал (235 голосов) за увеличение своего материального обеспечения. Теперь зарплата составляет больше 25-ти прожиточных минимумов – 35 643 гривен (раньше они получали 17 549 гривен).

Согласно документу должностной оклад

спикера Верховной Рады составляет 12 прожиточных минимумов;

первого заместителя главы парламента - 11,5;

заместителя главы парламента - 11,0;

главы комитета Рады - 10,5;

первого заместителя и заместителя главы комитета - 10,3;

члена комитета - 10,0.

Сюда нужно добавить еще одну составляющую - прожиточный минимум, на основании которого и рассчитывается зарплата депутата. С 1 июля нынешнего года его вновь повысили, и теперь он составляет 1 777 гривен.

Исходя из вышеуказанных цифр, минимальная зарплата членов парламента составляет:

спикера Верховной Рады составляет - 21 324 гривны;

гривны; первого заместителя главы парламента - 20 435,5 гривны;

гривны; заместителя главы парламента - 19 547 гривен;

гривен; главы комитета Рады - 18 658,5 гривны;

гривны; первого заместителя и заместителя главы комитета - 18 303,1 гривны;

гривны; члена комитета - 17 770 гривны.

Стоит отметить, что эти цифры указаны до вычета соответствующих налогов, но и без всех других доплат и привилегий, которые есть у народных депутатов.

Так, народные избранники обеспечиваются:

компенсациями на проезд по всей территории Украины, на жилье в столице, на командировки;

деньгами на содержание служебного помещения в своем округе, где проводится прием граждан;

доплатами к зарплате за научную степень или почетное звание;

бесплатным медицинским обслуживанием.

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Кроме того, в бюджет на 2019 год предусмотрено увеличение расходов на Верховную Раду - на 300 млн гривен, и на Правительство - на 400 млн гривен.