Гройсман: "План Маршалла" для Украины тяжело оценивать

Новости Украины: Премьер-министр объяснил, чего не хватает для реализации подобного плана

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что на данный момент тяжело оценивать, насколько вероятной является реализация идеи "плана Маршалла" в нашей стране. Об этом он сказал во время конференции "Новая индустриализация: совместные действия правительства и бизнеса".

"План Маршалла", который был создан для восстановления послевоенной Германии, является достаточно хорошим планом, который дал возможность возрождения и восстановления. В принципе, такие похожие инструменты для Украины были бы очень полезными. Например, масштабные инвестиции в развитие инфраструктуры и поддержку национальной экономики, в том числе и кредитование реального сектора", – сказал Гройсман.

"Я считаю, что мы пока только на этом пути. Я считаю, что мы можем по нему идти, но вероятность его пока тяжело оценивать", - сообщил премьер-министр Украины.

По словам премьера, подобный план в виде масштабных инвестиций в развитие инфраструктуры и кредитование реального сектора мог бы принести пользу Украине.

"Такой план был бы достаточно прогрессивным решением, единственное – необходимо определить его параметры", - добавил он.

Как сообщалось, в конце марта 2017 Конгресс Европейской народной партии принял резолюцию о разработке долгосрочного плана поддержки Украины - так называемого "плана Маршалла" для Украины.