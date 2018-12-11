Анри пообещал ротацию Монако в матче против Боруссии в Лиге чемпионов

Новости Украины: Тьерри Анри предпочел дать отдохнуть ведущим игрокам Монако в матче Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд.

Сегодня, 11 декабря, в рамках 6-го тура Лиги чемпионов "Монако" под руководством Тьерри Анри сыграет заключительный матч против "Боруссии" Дортмунд. Французский клуб потерял все шансы на еврокубковую весну, поэтому главный тренер пообещал ротацию состава.

"У нас впереди матч с "Лионом", потому с Дортмундом будет ротация. В составе у "Боруссии" также будут отсутствовать многие ключевые игроки, но они все равно остаются очень хорошей командой.

"Бенжамин Хенрикс очень важен для "Монако". Его разносторонняя игра приносит большую пользу, в данный момент он выступает просто отлично.", - заявил Тьерри Анри.

Напомним, матч состоится в 22:00 по киевскому времени в княжестве Монако.