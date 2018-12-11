Порошенко поблагодарил ЕС за первый транш

Новости Украины: Президент Украины поблагодарил ЕС за первый транш по программе макрофинансовой помощи.

Президент Петр Порошенко поблагодарил Европейский Союз за предоставленный Украине первый транш в размере 500 миллионов евро по новой программе макрофинансовой помощи. Об этом глава государства написал в Facebook.

"Хорошая новость из Брюсселя! Европейский Союз перечислил Украине первый транш Четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро. Благодарен за высокую оценку, доверие и поддержку нашего государства в реализации евроинтеграционных реформ", - отметил Президент.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Европейский Союз перечислил Украине первый транш в размере 500 миллионов евро по новой программе макрофинансовой помощи.

Всего Четвертая программа макрофинансовой помощи ЕС предусматривает выделение Украине 1 млрд евро.