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Порошенко поблагодарил ЕС за первый транш

Порошенко поблагодарил ЕС за первый транш
21:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины поблагодарил ЕС за первый транш по программе макрофинансовой помощи.

Президент Петр Порошенко поблагодарил Европейский Союз за предоставленный Украине первый транш в размере 500 миллионов евро по новой программе макрофинансовой помощи. Об этом глава государства написал в Facebook.

"Хорошая новость из Брюсселя! Европейский Союз перечислил Украине первый транш Четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро. Благодарен за высокую оценку, доверие и поддержку нашего государства в реализации евроинтеграционных реформ", - отметил Президент.

ЕС перечислил 500 млн евро макропомощи Украине

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Европейский Союз перечислил Украине первый транш в размере 500 миллионов евро по новой программе макрофинансовой помощи.

Всего Четвертая программа макрофинансовой помощи ЕС предусматривает выделение Украине 1 млрд евро.

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ЕС, Петр Порошенко, Президент Украины, Транш, Макрофин.
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