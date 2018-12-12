Президент Украины наградил посла Японии орденом

Новости Украины: Порошенко наградил посла Японии государственной наградой Украины – орденом "За заслуги" ІІ степени".

Президент Петр Порошенко наградил посла Японии Шигеки Суми, который завершает дипломатическую миссию в Украине, орденом "За заслуги" ІІ степени. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Президент принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Украине Шигеки Суми по случаю завершения его дипломатической миссии в Украине.

"За весомый вклад в развитие украинско-японских отношений Президент П.Порошенко наградил Посла Ш.Суми государственной наградой Украины – орденом "За заслуги" ІІ степени", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время встречи собеседники обсудили актуальные вопросы украинско-японских двусторонних отношений. По данным пресс-службы, речь шла, в частности, об углублении политического диалога на высшем уровне и усилении сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Также отдельное внимание было уделено тоговельно-экономическому сотрудничеству, перспективам внедрения зоны свободной торговли между двумя странами и участию Японии в реализации масштабных инфраструктурных проектов на территории Украины.