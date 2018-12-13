Еще один договор расторгнут: ЦИК Украины прекращает сотрудничество с ЦИК РФ

Новости Украины: ЦИК Украины сообщает о прекращении действия Протокола о сотрудничестве между ЦИК Российской Федерации и ЦИК Украины от 24 февраля 2000 года.

Центральная избирательная комиссия Украины прекращает сотрудничество с ЦИК России из-за вступления в силу закона "О прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ". Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК Украины.

"Учитывая вступление 12 декабря 2018 в силу закона Украины "О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", Центральная избирательная комиссия сообщает о прекращении действия Протокола о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и Центральной избирательной комиссией Украины, подписанного 24 февраля 2000 г., что освобождает Комиссию от обязательства по его выполнению", – говорится в сообщении.

Напомним, что договор о дружбе был подписан в 1997 году президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным, вступил в силу 1 апреля 1999 года. Стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ.

10 декабря президент Петр Порошенко подписал закон № 0206 о прекращении действия договора о дружбе. 11 декабря закон был опубликован в парламентской газете "Голос Украины", а 12 декабря он вступил в силу.