ЕС выделит 4 млн евро помощи для жителей Донбасса

Новости Украины: Евросоюз выделяет в Украину на гумпомощь жителям востока несколько милионов евро.

Европейский Союз выделяет дополнительные EUR 4 млн на гуманитарную помощь жителям востока Украины в связи с наступлением зимы, сообщают в Европейской комиссии.

"Население на востоке Украины продолжает страдать после четырех лет конфликта. ЕС продолжает свою поддержку нуждающимся, где бы они ни были. Это наш гуманитарный и моральный долг. Новое финансирование позволит нам обеспечить помощью неконтролируемые правительством (Украины - ред.) районы, где гуманитарная ситуация по-прежнему очень сложная", - цитирует еврокомиссара по вопросам гуманитарной помощи Христоса Стилианидеса пресс-служба Еврокомиссии в четверг.

Финансирование направлено на помощь наиболее уязвимым слоям населения, находящимся на неподконтрольных правительству территориях Донбасса в течение зимнего периода, например, путем предоставления обогревателей.

В ЕК пояснили, что финансируемые ЕС гуманитарные проекты, как в подконтрольных, так и в неподконтрольных правительству Украины районах, включают продовольственную помощь, ремонт жилья, водоснабжение и санитарию поддержку, медицинскую помощь и деятельность по разминированию.

О решении Европейского Союза выделить EUR 4 млн для гуманитарной помощи Донбассу, также сообщил на совместной пресс-конференции с вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом в четверг в Брюсселе президент Украины Петр Порошенко. По словам украинского президента, такое решение является результатом сотрудничества Украины и ЕС и проведенных переговоров.