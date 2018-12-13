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ЕС выделит 4 млн евро помощи для жителей Донбасса

ЕС выделит 4 млн евро помощи для жителей Донбасса
15:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Евросоюз выделяет в Украину на гумпомощь жителям востока несколько милионов евро.

Европейский Союз выделяет дополнительные EUR 4 млн на гуманитарную помощь жителям востока Украины в связи с наступлением зимы, сообщают в Европейской комиссии.

"Население на востоке Украины продолжает страдать после четырех лет конфликта. ЕС продолжает свою поддержку нуждающимся, где бы они ни были. Это наш гуманитарный и моральный долг. Новое финансирование позволит нам обеспечить помощью неконтролируемые правительством (Украины - ред.) районы, где гуманитарная ситуация по-прежнему очень сложная", - цитирует еврокомиссара по вопросам гуманитарной помощи Христоса Стилианидеса пресс-служба Еврокомиссии в четверг.

Финансирование направлено на помощь наиболее уязвимым слоям населения, находящимся на неподконтрольных правительству территориях Донбасса в течение зимнего периода, например, путем предоставления обогревателей.

В ЕК пояснили, что финансируемые ЕС гуманитарные проекты, как в подконтрольных, так и в неподконтрольных правительству Украины районах, включают продовольственную помощь, ремонт жилья, водоснабжение и санитарию поддержку, медицинскую помощь и деятельность по разминированию.

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О решении Европейского Союза выделить EUR 4 млн для гуманитарной помощи Донбассу, также сообщил на совместной пресс-конференции с вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом в четверг в Брюсселе президент Украины Петр Порошенко. По словам украинского президента, такое решение является результатом сотрудничества Украины и ЕС и проведенных переговоров.

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ЕС, Еврокомиссия, Европейский союз, Евросоюз, Гуманитарная помощь, Европейская комиссия.
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