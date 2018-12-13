Посол США объяснил Венгрии важность Украины в сдерживании агрессии РФ

Новости Украины: Посол США в Будапеште Дэвид Корнштейн призвал Украину и Венгрию нормализовать отношения и заявил, что в случае неудачи Украины, Венгрия окажется на передовой.

США призвали Венгрию нормализовать отношения с Украиной и прекратить попытки блокировать сотрудничество Киева с НАТО. Как сообщает Reuters, соответствующее заявление сделал посол США в Будапеште Дэвид Корнштейн. В распространенном посольством заявлении он отметил, что сейчас Россия больше, чем когда-либо, "испытывает Запад".

По его словам, лучшим способом поддержки реформ в Украине будет диалог с Киевом, а не блокирование сотрудничества Украины с НАТО.

Посол США предупредил, что Венгрия, которая серьезно зависит от российских энергоресурсов и ядерных наработок, играет с огнем, "заигрывая" с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Путин не заинтересован в национальном суверенитете. Его видение – неоимперское. Если Украину постигнет неудача, Венгрия окажется на передовой российской агрессии", - заключил он.

Напомним, Венгрия официально инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины. Будапешт блокирует проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 5 декабря заявил, что Венгрия продолжит блокирование Комиссии Украина – НАТО до тех пор, "пока Украина не прекратит систематические нарушения прав венгерской общины".