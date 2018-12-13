Прокопчук призвал ОБСЕ усилить практические меры в ответ на агрессию РФ

Новости Украины: Проявление агрессии РФ в Керченском проливе – еще один фактор, который серьезно подрывает стабильность и сотрудничество в рамках ОБСЕ.

Агрессия РФ против Украины является фактором, который серьезно подрывает стабильность и сотрудничество в рамках ОБСЕ. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.

"Министерский диалог во время Совета министров ОБСЕ в Милане на прошлой неделе подтвердил приоритетность и неотложность того, что Россия должна прекратить свою продолжающуюся агрессию против Украины, которая является атакой на порядок безопасности в Европе и согласованные нормы и принципы, а также серьезно подрывает безопасность, стабильность и сотрудничество в рамках ОБСЕ", - заявил украинский дипломат.

Он подчеркнул, что недавний акт вооруженной агрессии России в районе Керченского пролива лишь показал актуальность дальнейших мер по сдерживанию РФ и содействию урегулированию спровоцированного ею конфликта.

"Делегации во время Совета министров высказались по поводу этой атаки России на корабли ВМС Украины. Сегодня мы подтверждаем наше требование к России, которое также было четко высказано многими государствами-участниками в Совете министров, немедленно и безоговорочно освободить задержанных украинских военнослужащих и корабли. Прежде чем это произойдет, мы требуем, чтобы их права были полностью соблюдены согласно действующего международного права и отношение к ним как к военнопленным", - заявил Прокопчук.

Он призвал Россию обеспечить свободу судоходства, свободный и безопасный проход через Керченский пролив, особенно учитывая сообщения СММ ОБСЕ о том, что некоторые суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя,задерживают на срок до 10 дней.

"Мы призываем государства-члены ОБСЕ усилить практические меры, согласованную реакцию на расширение Российской Федерацией агрессивных действий против Украины", - подчеркнул украинский дипломат.

Прокопчук также отметил важность того, что во время ежегодного Совета министров ОБСЕ была продемонстрирована "консолидированная позиция и пристальное внимание международного сообщества к российско-украинскому конфликту и его многогранным последствиям".

Как известно, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских корабля - буксир "Яны Капу", катера "Бердянск" и "Никополь", осуществлявшие плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также 24 моряков.

После "суда" на территории оккупированного Россией Крыма всех пленных моряков арестовали, обвинив в нарушении границы, и вывезли в Москву, где они находятся в СИЗО.