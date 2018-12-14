Порошенко заявил, что агрессия РФ заставляет усиливать меры безопасности на АЭС

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с началом агрессии РФ Украина вынуждена прибегать к усиленным мерам безопасности на атомных электростанциях.

Президент Петр Порошенко заявил, что в последние годы наблюдается процесс изменения Чернобыльской зоны отчуждения с места экологической катастрофы в место внедрения новейших технологий и инноваций. Об этом говорится в обращении главы государства к Украинскому народу в связи с Днем чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

"В течение последних лет прослеживается процесс трансформации зоны отчуждения с места экологической катастрофы на место внедрения новейших технологий и инноваций. Без преувеличения можно сказать, что благодаря энтузиазму, ответственности и высокому профессионализму людей, которые там работают, а также международной поддержке чернобыльская зона наконец становится территорией изменений", - отметил Президент.

Глава государства также выразил убеждение, что несмотря на вызовы и трудности власть шаг за шагом должна максимально использовать все имеющиеся возможности для обеспечения достойной жизни чернобыльцев. Порошенко выразил искреннюю благодарность всем участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и заверил, что Украина никогда не забудет их подвига и самопожертвования ради будущих поколений.

Вместе с тем он напомнил, что Чернобыльская АЭС выведена из эксплуатации еще в конце прошлого века, сооружено уникальное надежное укрытие. Вместе с тем глава государства отметил, что ряд проблем, связанных с минимизацией пагубных последствий аварии, как в технологических, финансово-экономических, природоохранных измерениях, так и в человеческом, остаются открытыми.

Также Порошенко подчеркнул, что с началом российской агрессии появилась реальная угроза возникновения новых масштабных катастроф.

"Поэтому в этой гибридной войне мы вынуждены прибегать к усиленным мерам безопасности на атомных электростанциях, других стратегических объектах, защищать их от вероятных атак террористически-диверсионных групп и новейших киберугроз", - отметил Президент.

Как известно, 14 декабря в Украине — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. День установлен в Украине Указом Президента от 10 ноября 2006 года, в память о завершении 14 декабря 1986 года строительства саркофага над четвертым разрушенным энергоблоком ЧАЭС. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции, что под Киевом, произошла крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа - Чернобыльская авария. Только благодаря самопожертвованию ликвидаторов последствий катастрофы, многие из которых заплатили за это собственной жизнью и здоровьем, удалось локализовать аварию и спасти страну и мир от радиационного загрязнения. По разным данным, в течение всего месяца после Чернобыльской катастрофы от полученного облучения погибли от 30 до 200 пожарных и работников АЭС.