Агрессия РФ в Азовском море: ПАСЕ в январе проведет дебаты

Новости Украины: ПАСЕ может принять в январе решение по России.

Многие делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы поддерживают инициативу Украины провести на январской сессии ПАСЕ срочные дебаты по агрессии России в Черном и Азовском морях.

Об этом глава делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев написал в Facebook.

"Срочные дебаты в ПАСЕ в январе на тему "Открытая агрессия России против Украины: срыв мирного процесса и угроза Европейской безопасности", скорее всего, состоятся", - убежден Арьев.

Он сообщил, что заявку на срочные дебаты, которая уже содержит жесткую оценку ситуации в Керченском проливе, подписали 59 делегатов из Украины, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании, Австрии, Нидерландов, Ирландии, Португалии, Польши, Румынии, Грузии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы и других стран.

"Окончательное решение будет принято в соответствии с процедурой, на Бюро ПАСЕ прямо перед открытием январской сессии. Но подготовка уже идет и, очевидно, после дерзкого нападения РФ на украинские корабли терпение лопнуло даже у многих, кто относился к России благосклонно. Они подписали заявку. Итак, готовимся к январю", - отметил Арьев.

Как известно, зимняя сессия ПАСЕ пройдет 21-25 января во Страсбурге.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в Брюсселе обсудили блокаду Россией акватории Азовского моря и Керченского пролива.