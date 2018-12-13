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Порошенко и Меркель обсудили агрессию РФ в Керченском проливе

Порошенко и Меркель обсудили агрессию РФ в Керченском проливе
17:51 Сегодня Телеграф Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в Брюсселе обсудили блокаду Россией акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Президент Петр Порошенко обсудил с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос российской агрессии в Азовском море и Керченском проливе. Встреча лидеров состоялась в Брюсселе, сообщает пресс-служба главы государства.

"Накануне заседания Европейского Совета Президент Украины Петр Порошенко встретился с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Президент выразил признательность за усилия, прилагаемые Германией с целью прекращения блокады Россией акватории Азовского моря и Керченского пролива, а также за особое внимание, которое Федеральный канцлер уделяет вопросу освобождения украинских моряков и обеспечению свободы судоходства в регионе.

"Глава государства призвал страны ЕС также должным образом отреагировать на акт российской агрессии в акватории Азовского моря и Керченского пролива и целенаправленное препятствование свободе судоходства путем введения так называемого "Азовского пакета санкций", - рассказали в АП.

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Как сообщалось, 12-13 декабря Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Брюсселе в рамках заседания Европейского Совета. Напомним, Порошенко передал президенту Европейского Совета Дональду Туску и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу списки российских военных, сотрудников ФСБ и других лиц, причастных к захвату украинских моряков. 

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Азовское море, Ангела Меркель, Брюссель, Петр Порошенко, Российская агрессия.
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