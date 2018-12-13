Порошенко передал в ЕС и НАТО списки лиц, причастных к захвату моряков

Новости Украины: Поршенко передал Туску и Столтенбергу списки военных РФ, сотрудников ФСБ и других лиц, причастных к захвату украинских моряков.

Президент Украины Петр Порошенко передал президенту Европейского Совета Дональду Туску и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу списки российских военных, сотрудников ФСБ и других лиц, причастных к захвату украинских моряков. Об этом он заявил на совместной с генсеком НАТО пресс-конференции в Брюсселе.

"Вчера мы передали президенту Туску в Европейский Совет, Европейскую Комиссию, сегодня я передал данные генеральному секретарю относительно конкретных фамилий российских военных, сотрудников ФСБ, которые были задействованы в пиратской акции, в агрессии против украинских кораблей в Черном море. Это были и офицеры, ФСБшники и прокуроры, и следователи, и судьи, которые пытались упрятать украинских воинов за решетку", - сказал Порошенко.

В то же время Президент в очередной раз подчеркнул, что захваченные россиянами украинские моряки являются военнопленными и Россия не имеет никакой юрисдикции над этими 24 украинскими воинами.

Он также отметил, что сейчас проводятся дискуссии по формированию нового пакета санкций против РФ в связи с ее агрессией на Черном и Азовском морях.

Пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Они обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе, на борту которых было 24 человека.

26 ноября в связи с агрессией России Верховная Рада Украины приняла закон, которым утвердила указ Президента Украины о введении в 10 областях военного положения сроком на 30 дней.