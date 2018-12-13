Скачать
Четверг, 13.12.2018
Встреча Порошенко и Столтенберга: НАТО поможет усилить Военно-морские силы Украины
Встреча Порошенко и Столтенберга: НАТО поможет усилить Военно-морские силы Украины
Нацбанк снова сохранил учетную ставку неизменной
Нацбанк снова сохранил учетную ставку неизменной
Биатлон. Тренер позволил выздороветь украинке Джиме
Биатлон. Тренер позволил выздороветь украинке Джиме
Instagram тестирует аккаунты для избранных
Instagram тестирует аккаунты для избранных

Порошенко передал в ЕС и НАТО списки лиц, причастных к захвату моряков

Порошенко передал в ЕС и НАТО списки лиц, причастных к захвату моряков
14:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Поршенко передал Туску и Столтенбергу списки военных РФ, сотрудников ФСБ и других лиц, причастных к захвату украинских моряков.

Президент Украины Петр Порошенко передал президенту Европейского Совета Дональду Туску и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу списки российских военных, сотрудников ФСБ и других лиц, причастных к захвату украинских моряков. Об этом он заявил на совместной с генсеком НАТО пресс-конференции в Брюсселе.

"Вчера мы передали президенту Туску в Европейский Совет, Европейскую Комиссию, сегодня я передал данные генеральному секретарю относительно конкретных фамилий российских военных, сотрудников ФСБ, которые были задействованы в пиратской акции, в агрессии против украинских кораблей в Черном море. Это были и офицеры, ФСБшники и прокуроры, и следователи, и судьи, которые пытались упрятать украинских воинов за решетку", - сказал Порошенко.

В то же время Президент в очередной раз подчеркнул, что захваченные россиянами украинские моряки являются военнопленными и Россия не имеет никакой юрисдикции над этими 24 украинскими воинами.

Он также отметил, что сейчас проводятся дискуссии по формированию нового пакета санкций против РФ в связи с ее агрессией на Черном и Азовском морях.

Мэй и Столтенберг осудили стрельбу в Страсбурге

Пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Они обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе, на борту которых было 24 человека.

26 ноября в связи с агрессией России Верховная Рада Украины приняла закон, которым утвердила указ Президента Украины о введении в 10 областях военного положения сроком на 30 дней.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАТО, Йенс Столтенберг, Петр Порошенко, Дональд Туск, Генеральный секретарь НАТО, Президент Европейского совета.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 День Святого Андрея Первозванного 2018: лучшие поздравления на украинском языке, открытки
03 Сильные снегопады в Украине: что происходит на дорогах
04 День Андрея Первозванного: поздравления и открытки
05 Андреев день: история, обряды и традиции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сильные снегопады в Украине: что происходит на дорогах
Сильные снегопады в Украине: что происходит на дорогах
Грипп наступает: в Украине началась эпидемия ОРВИ
Грипп наступает: в Украине началась эпидемия ОРВИ
Как будут работать банки на новогодние праздники: график
Как будут работать банки на новогодние праздники
День святого Андрея Первозванного 2018: поздравления на украинском языке, открытки
День святого Андрея Первозванного 2018: поздравления на украинском языке, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь