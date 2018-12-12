Мэй и Столтенберг осудили стрельбу в Страсбурге

Новости мира: В свою очередь Мэй заявила, что шокирована и расстроена "ужасной атакой" в Страсбурге.

Мэй заявила, что шокирована и расстроена "ужасной атакой" в Страсбурге, Столтенберг выразил поддержку Франции, а Курц в связи со стрельбой заверил в дальнейшем защите европейских ценностей.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг осудили стрельбу в Страсбурге. Об этом мировые лидеры написали в Twitter.

В частности, Курц отметил: "Мои мысли - с жертвами сегодняшней трусливой стрельбы в Страсбурге, которую я решительно осуждаю".

"Нас не запугать, и мы всегда будем защищать наши европейские ценности, а также наш европейский образ жизни", - добавил канцлер Австрии.

"Мои мысли со всеми пострадавшими и французским народом", - написала британский премьер.

Столтенберг также решительно осудил стрельбу в Страсбурге: "Я решительно осуждаю бессмысленную атаку в Страсбурге. Мои мысли с семьями и друзьями погибших и со всеми пострадавшими. Мы стоим вместе с Францией, защищая наши ценности и открытое общество".