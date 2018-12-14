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РФ дополнительно направила в Крым новые боевые самолеты и подлодки

РФ дополнительно направила в Крым новые боевые самолеты и подлодки
14:37 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Россия перебросила в Крым 100 боевых самолетов нового типа СУ-27 и СУ-30, 6 подводных лодок и 16 боевых установок ракетных комплексов "Бастион" и "Бал".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сообщил, что Россия дополнительно переправила на территорию оккупированного Крыма 100 боевых самолетов нового типа СУ-27 и СУ-30, разместила 6 подводных лодок, ориентировочно вооруженных ракетными комплексами "Калибр".

Также сообщается, что оккупанты разместили 16 боевых установок ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", способных поражать цели почти во всей акватории Черного моря.

Также на сайте ГУР указано, что шесть подводных лодок нового типа, которые усилят военную группировку в оккупированном Крыму, могут быть оснащены ракетными комплексами "Калибр" с дальностью поражения наземных целей до 1500 километров.

Более того, на защиту побережья крымского полуострова российские оккупационные войска выделили 16 боевых установок ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", с помощью которых оккупанты смогут поражать цели почти во всей акватории Черного моря.

Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что Россия развернула вблизи границы с Украиной ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести ядерные боеголовки. По его словам, провокация в Керченском проливе, хотя перемещение украинской корабельной группы происходило согласно всем нормам международного права, россиянам нужна была для дальнейшего осуществления открытой агрессии в отношении Украины. Поэтому, по убеждению Полторака, введение в отдельных регионах военного положения в довольно мягкой формуле является адекватным ответом на те угрозы украинскому государственности, которые существуют на данный момент.

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Все по теме:

РФ, Подводные лодки, Боевые самолеты, Су-27, ГУР, Оккупированный Крым, Су-30, Граница с Украиной, Ракетные комплексы Калибр.
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