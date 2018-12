Еврокомиссия пригласила Украину и Россию на переговоры по газу

Заместитель главы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович подтвердил планы о проведении трехсторонних переговоров по газу в формате ЕС-Украина-Россия в январе. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

“Мы пригласили представителей Украины и России в Брюссель для проведения следующего раунда трехсторонних переговоров по газу в январе. Ожидается, что (в них) также примут участие коммерческие организации. Важно наращивать позитивный импульс, созданный в июле”, — заявил Шефчович.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак отметил для СМИ РФ, что дата встречи на экспертном уровне по газу между Россией, Украиной и ЕС будет согласована в ближайшее время, после чего будет назначена дата трехсторонних переговоров по газу.

Have invited #Ukraine and #Russia to Brussels for the next round of #TrilateralGasTalks at a political level in January. Expect that commercial entities will also attend. Important to build on the positive momentum created in July. pic.twitter.com/8D2wGuvfP6

