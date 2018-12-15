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Украина и ЕС определят приоритеты для дальнейшей интеграции

Украина и ЕС определят приоритеты для дальнейшей интеграции
14:49 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Климпуш-Цинцадзе сообщила, что Украина и ЕС определят приоритеты дальнейшей ассоциации во время заседания Совета ассоциации.

Украина и Евросоюз определят приоритеты для дальнейшего сотрудничества во время пятого заседания Совета ассоциации Украина - ЕС, которое состоится 17 декабря в Брюсселе. 

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время "A4U COMMUNITY BUILDING EVENT", передает правительственный портал. 

По её словам, во время мероприятия партнеры подведут итоги сотрудничества за всё время действия Договора об ассоциации с момента его временной имплементации. 

"Подобная оценка позволит нам определить приоритеты и начать движение в направлении секторальной интеграции Украины с ЕС. Можем гордиться тем, что уже в этом году, систематически работая и видя наше сотрудничество с ЕС, мы для себя определили те цели, к которым стремимся перейти в повестке дня реальной интеграции", - отметила Климпуш-Цинцадзе. 

Она также отметила, что в первую очередь идет речь об интеграции Украины в цифровой и отдельные энергетические рынки ЕС. Кроме того, Украина и ЕС должны ввести новый распорядок дня в сфере юстиции, свободы и безопасности, а также упростить таможенные формальности в торговой сфере. 

Помимо этого, во время Совета ассоциации партнеры должны заключить ряд важных финансовых договоров. В частности, они будут касаться поддержки Украины со стороны ЕС в сфере управления государственными финансами, энергоэффективности и технического сотрудничества. Также анонсировано подписание Соглашений "о лучших навыках для современной Украины" и "содействию межчеловеческим контактам". 

"Все эти важные шаги состоят из отдельных ответственных участков работы каждого из вас и поддержки партнеров и друзей с Евросоюза", - подытожила вице-премьер-министр.  

Напомним, заместитель главы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович подтвердил планы о проведении трехсторонних переговоров по газу в формате ЕС-Украина-Россия в январе. 

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ЕС, Евроинтеграция, Совет ассоциации, Иванна Климпуш-Цинцадзе.
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