Скачать
Воскресенье, 16.12.2018
В Пенсионном фонде сообщили, сколько на работающих приходится пенсионеров
В Пенсионном фонде сообщили, сколько на работающих приходится пенсионеров
Геращенко заявила, что Украина 19 декабря предложит обмен заложниками
Геращенко заявила, что Украина 19 декабря предложит обмен заложниками
Далакян - Леброн. Видео боя
Далакян - Леброн. Видео боя
Новый год 2019: как отметить наступающий год Свиньи
Новый год 2019: как отметить наступающий год Свиньи

Геращенко заявила, что Украина 19 декабря предложит обмен заложниками

Геращенко заявила, что Украина 19 декабря предложит обмен заложниками
08:29 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Украина 19 декабря на заседании ТКГ в Минске предложит новые варианты обмена заложников.

Украинская сторона 19 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске снова будет предлагать варианты обмена заложников. Об этом первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сказала в эфире телеканала "Прямой".

"Последняя в этом году встреча в Минске состоится 19 декабря, и молимся, чтобы Святой Николай чудо совершил, чтобы все-таки нам удалось продвинуться в этом вопросе", - сказала Геращенко.

По ее словам, украинская сторона готова к самому широкому компромиссу. "Мы передавали официально во время переговоров в Минске так называемым представителям ОРДЛО, что готовы помиловать 66 сепаратистов для освобождения 19 военных и гражданских, которых они удерживают в своих тюрьмах. Ответы - ноль на сегодняшний день, и так же уже более полугода нет ответа на официальное предложение передать 23 преступников-россиян, задержанных и осужденных на большие сроки, находящихся в украинских тюрьмах за войну на Донбассе и участие в подготовке терактов в разных городах Украины, в обмен на политзаключенных Кремля Сенцова, Сущенко, Кольченко, Клых, Панова, Гриба и других граждан", - сказала вице-спикер парламента.

Денисова: Украина готова забрать с оккупированных территорий всех без исключения заключенных

В то же время то, что ответа нет и, похоже, что Россия своих граждан бросила, добавила Геращенко, это не является поводом для того, чтобы украинская власть опустила руки. Борьба за освобождение наших моряков, заложников, военнопленных, политических заключенных будет продолжаться, уверила она.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ирина Геращенко, Минск, Варианты, ТКГ, Обмен заложников.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: традиции и приметы праздника
02 Далакян победил Леброна: как это было
03 В УПЦ МП прокомментировали участие своих иерархов в Объединительном соборе
04 Далакян - Леброн. Видео боя
05 Евстратий Зоря: Онуфрий лишился титула митрополита Киевского и всея Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в ближайшие дни: мороз, сугробы снега и гололедица на дорогах
Погода в ближайшие дни: свежий прогноз
Взрыв в многоэтажке Фастова: в городе объявлен траур
В Фастове объявлен День траура
Новоизбранный глава поместной церкви призвал верующих Украины к объединению
Глава поместной церкви обратился к верующим
Рецепт дня: постный салат из фасоли
Рецепт дня: постный салат из фасоли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь