Геращенко заявила, что Украина 19 декабря предложит обмен заложниками

Новости Украины: Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Украина 19 декабря на заседании ТКГ в Минске предложит новые варианты обмена заложников.

Украинская сторона 19 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске снова будет предлагать варианты обмена заложников. Об этом первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сказала в эфире телеканала "Прямой".

"Последняя в этом году встреча в Минске состоится 19 декабря, и молимся, чтобы Святой Николай чудо совершил, чтобы все-таки нам удалось продвинуться в этом вопросе", - сказала Геращенко.

По ее словам, украинская сторона готова к самому широкому компромиссу. "Мы передавали официально во время переговоров в Минске так называемым представителям ОРДЛО, что готовы помиловать 66 сепаратистов для освобождения 19 военных и гражданских, которых они удерживают в своих тюрьмах. Ответы - ноль на сегодняшний день, и так же уже более полугода нет ответа на официальное предложение передать 23 преступников-россиян, задержанных и осужденных на большие сроки, находящихся в украинских тюрьмах за войну на Донбассе и участие в подготовке терактов в разных городах Украины, в обмен на политзаключенных Кремля Сенцова, Сущенко, Кольченко, Клых, Панова, Гриба и других граждан", - сказала вице-спикер парламента.

В то же время то, что ответа нет и, похоже, что Россия своих граждан бросила, добавила Геращенко, это не является поводом для того, чтобы украинская власть опустила руки. Борьба за освобождение наших моряков, заложников, военнопленных, политических заключенных будет продолжаться, уверила она.