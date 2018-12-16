Порошенко настаивает на закреплении ВР курса Украины в НАТО и ЕС в феврале

Новости Украины: Петр Порошенко надеется на принятие изменений в Конституцию уже в феврале.

Президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду проголосовать в феврале 2019 года во втором чтении законопроект о внесении изменений к Конституции о закреплении стратегического курса Украинского государства на вступление в ЕС и НАТО. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Принятые несколько недель назад поправки к Конституции фиксируют наше вступление в Европейский Союз и членство в НАТО. Буду настаивать, чтобы уже в феврале Верховная Рада поддержала во втором чтении, надеюсь, что это будет сделано", - отметил Президент. Он выразил надежду, что уже в феврале эти изменения вступят в силу.

Порошенко напомнил, что уже дважды ВР конституционным большинством поддерживала эти изменения в Основной закон - для направления на получение заключения Конституционного суда и в первом чтении.

Как сообщалось, Верховная Рада 22 ноября поддержала в первом чтении президентский законопроект № 9037 "О внесении изменений в Конституцию в части закрепления стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО". За соответствующее решение проголосовали 311 народных депутатов.