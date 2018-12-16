Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию о милитаризации РФ Черного и Азовского морей

Новости Украины: Глава государства сообщил, что уже 41 страна согласилась рассматриваться проект резолюции ООН в связи с милитаризацией Черного и Азовского морей.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Генеральная ассамблея ООН 17 декабря рассмотрит проект резолюции ООН относительно милитаризации Черного и Азовского морей.

Как сообщается, об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в Киеве.

"17 мая в Генассамблее ООН будет рассматриваться проект резолюции ООН в связи с милитаризацией Черного и Азовского морей", - сказал президент.

Порошенко отметил, что Украина инициировала этот процесс.

"По состоянию на настоящее время уже 41 страна согласилась быть соавторами этой резолюции", - добавил президент. Глава государства выразил надежду, что этот документ будет принят.