Скачать
Понедельник, 17.12.2018
Епифаний рассказал, когда будут сформированы руководящие органы ПЦУ
Епифаний рассказал, когда будут сформированы руководящие органы ПЦУ
Румынию засыпало снегом: Более 200 тысяч человек остались без света
Румынию засыпало снегом: Более 200 тысяч человек остались без света
В Карпатах прокомментировали трансфер Шведа в Динамо
В Карпатах прокомментировали трансфер Шведа в Динамо
День святого Николая 2018: приметы и что нельзя делать в этот праздник
День святого Николая 2018: приметы и что нельзя делать в этот праздник

Порошенко: В Украине нет ни одного политика, который бы не имел негативного рейтинга

Порошенко: В Украине нет ни одного политика, который бы не имел негативного рейтинга
23:35 Вс, 16 Декабрь 2018 Телеграф Укринформ

Новости Украины: Президент заявляет, что в Украине нет ни одного политика без отрицательного рейтинга

В Украине сегодня нет ни одного политика, который не имел бы отрицательного рейтинга, и разница в этих показателях очень незначительная.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко на пресс-конференции, сообщает корреспондент Укринформа.

"Относительно негативных рейтингов и других вещей я хочу подчеркнуть, что, к сожалению, сейчас в Украине нет ни одного политика, который бы не имел негативного рейтинга. У нас на сегодняшний день, к сожалению, ситуация такова, что все политики имеют отрицательный рейтинг, и различие – это 1-2-3 процента", - сказал Порошенко.

Он добавил, что если бы во время своей президентской каденции беспокоился только о рейтингах, то ничего не делал бы.

В этом контексте Президент подчеркнул, что Украина сейчас является активным субъектом международной политики, а рейтинги Всемирного банка и оценки международных финансовых организаций относительно деятельности украинской власти значительно отличаются от того, что освещается внутри Украины.

Относительно официального подтверждения намерения баллотироваться на второй срок, Порошенко отметил, что сейчас не готов это сделать, потому что у нас нет избирательной кампании.

"Если будет принято такое решение, то будет отдельная возможность, где вы сможете это обсудить", - пообещал Порошенко.

На вопрос, что он будет делать, если его снова не изберут Президентом, он ответил: "Я очень доверяю украинскому народу, и я уверен в его ответственном выборе, поэтому если я приму решение баллотироваться, и если так случится, что будет кто-то (следующим Президентом — ред.) более достойным, я буду ему помогать".

Напомним, Порошенко рассказал, в каком случае может быть продлено военное положение. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Рейтинг, Политики, Петр Порошенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: приметы и что нельзя делать в этот праздник
02 Эксперты назвали самые ржавеющие автомобили
03 Мелания Трамп похвасталась стройной фигурой в обтягивающем платье
04 Порошенко о военном положении: Будет продолжено в случае широкомасштабного вторжения РФ
05 Гимн сборной Беларуси перепутали с песней из "Ну, погоди"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украину идет похолодание: синоптики рассказали о погоде 17 декабря
В Украине усилятся морозы
В Нидерландах отменяют авиарейсы
В Нидерландах отменяют авиарейсы
Стали известны детали Объединительного собора
Стали известны детали Объединительного собора
Ученые выяснили, как кольца на пальцах влияют на здоровье
Ученые выяснили, как кольца на пальцах влияют на здоровье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь