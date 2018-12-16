Порошенко: В Украине нет ни одного политика, который бы не имел негативного рейтинга

Новости Украины: Президент заявляет, что в Украине нет ни одного политика без отрицательного рейтинга

В Украине сегодня нет ни одного политика, который не имел бы отрицательного рейтинга, и разница в этих показателях очень незначительная.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко на пресс-конференции, сообщает корреспондент Укринформа.

"Относительно негативных рейтингов и других вещей я хочу подчеркнуть, что, к сожалению, сейчас в Украине нет ни одного политика, который бы не имел негативного рейтинга. У нас на сегодняшний день, к сожалению, ситуация такова, что все политики имеют отрицательный рейтинг, и различие – это 1-2-3 процента", - сказал Порошенко.

Он добавил, что если бы во время своей президентской каденции беспокоился только о рейтингах, то ничего не делал бы.

В этом контексте Президент подчеркнул, что Украина сейчас является активным субъектом международной политики, а рейтинги Всемирного банка и оценки международных финансовых организаций относительно деятельности украинской власти значительно отличаются от того, что освещается внутри Украины.

Относительно официального подтверждения намерения баллотироваться на второй срок, Порошенко отметил, что сейчас не готов это сделать, потому что у нас нет избирательной кампании.

"Если будет принято такое решение, то будет отдельная возможность, где вы сможете это обсудить", - пообещал Порошенко.

На вопрос, что он будет делать, если его снова не изберут Президентом, он ответил: "Я очень доверяю украинскому народу, и я уверен в его ответственном выборе, поэтому если я приму решение баллотироваться, и если так случится, что будет кто-то (следующим Президентом — ред.) более достойным, я буду ему помогать".

Напомним, Порошенко рассказал, в каком случае может быть продлено военное положение.