Скачать
Понедельник, 17.12.2018
ГА ООН этой ночью рассмотрит важную резолюцию
ГА ООН этой ночью рассмотрит важную резолюцию
Адвокат рассказал, когда СМИ смогут увидеть захваченных РФ моряков
Адвокат рассказал, когда СМИ смогут увидеть захваченных РФ моряков
Фонсека - о результатах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
Фонсека - о результатах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
Елизавета II нашла недостатки в Кейт Миддлтон
Елизавета II нашла недостатки в Кейт Миддлтон

Аваков заявил, что Украина готова к наземной агрессии РФ

Аваков заявил, что Украина готова к наземной агрессии РФ
18:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В Министерстве внутренних дел Украины заявили о готовности к наземной агрессии РФ.

В случае наземной агрессии Российской Федерации против Украины военное положение будет продолжено и украинская сторона мобилизует все доступные силы для отражения нападению, заявляет министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Мы находимся в ситуации военного положения, в ожидании, будут ли продолжаться агрессивные действия со стороны России. Для нас очень важно быть готовыми к любым агрессивным действиям, которые могут быть со стороны противника. Если противник совершит наземную агрессию по отношению к Украине, военное положение будет продолжено, мы будем мобилизовать все силы. Для Украины это будет очень сложный вызов, но для путинской России это будет катастрофа. Мы готовы к таким вызовам в полном объеме", - сказал А.Аваков в понедельник во время посещения Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины, сообщает пресс-служба МВД.

В то же время, министр выразил надежду, что наземной агрессии против Украины со стороны России не произойдет: "Я очень надеюсь, что этого не произойдет, военное положение завершится к новому году и усилиями дипломатов мы вернем оккупированные территории".

Глава МВД подчеркнул, что последние пять лет и пограничники, и Нацгвардия, и полиция, и ГСЧС находятся в напряжении, но в первую очередь в напряжении пограничники.

"У нас не стандартная, гибридная ситуация. Мы должны развивать пограничные подразделения, которые находятся по существу внутри страны наряду с оккупированными территориями. Функция пропуска наших граждан через линию разграничения не простая, здесь много и оперативной работы и дополнительных функций. И МВД должно обеспечивать компетентную работу каждого из вас", - отметил А.Аваков.

Полиция Луганской области получила новое здание и техническое оборудование

По словам министра, уже с 1 января 2019 года в среднем на 30% будет поднята заработная плата пограничников. А Донецко-Луганское региональное управление для специфического контроля над пограничной ситуации получит вертолеты Airbus, которые уже совсем скоро начнут поступать в Украину.

В состав Донецко-Луганского регионального управления, который функционирует уже больше года, входят Лисичанский, Краматорский, Донецкий пограничные отряды, которые выполняют задачи по сдерживанию и отражению вооруженной агрессии со стороны российско-оккупационных войск вдоль полосы безопасности протяженностью более 400 км по линии разграничения, охраняют 88 км государственной границы на побережье Азовского моря и контролируют надводную обстановку в акватории Азова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Арсен Аваков, Министерство внутренних дел Украины, Военное положение.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: приметы и что нельзя делать в этот праздник
02 День святой Варвары 2018: главные запреты и поверья праздника 17 декабря
03 Погода на неделю: синоптики рассказали, когда будет "пик" морозов
04 Сегодня отмечают день памяти святой великомученицы Варвары
05 У кого могут забрать субсидию: неожиданный нюанс
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Нардеп предложил сделать украинцам еще один выходной
Нардеп предложил сделать украинцам еще один выходной
ВСУ получили очередную партию бронеавтомобилей
ВСУ получили очередную партию бронеавтомобилей
Банки Украины выходят на рекорд по прибыли за 10 лет
Банки Украины выходят на рекорд по прибыли за 10 лет
Новое поколение спутников GPS отправят в космос с помощью ракеты Falcon 9
Новое поколение спутников GPS отправят в космос с помощью ракеты Falcon 9
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь