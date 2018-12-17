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Дело Гандзюк: Комиссия ВР хочет заслушать заместителя главы АП

Дело Гандзюк: Комиссия ВР хочет заслушать заместителя главы АП
21:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: После закрытой части заседания комиссии члены комиссии решили пригласить на следующее заседание заместителя главы Администрации Президента.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по убийству Екатерины Гандзюк решила пригласить на следующее заседание заместителя главы Администрации Президента Виталия Ковальчука. Выездное заседание Временной следственной комиссии проходило 17 декабря в Одесской облгосадминистрации.

"Целью нашего приезда было выяснить, как проводится расследование нападения на активистов, результаты расследования на данный момент, какие меры принимаются для установки не только исполнителей, но и заказчиков. Члены ВСК сфокусировали внимание на заслушивании работников правоохранительных органов о состоянии расследования дел Сергея Стерненко, Олега Михайлика, Виталия Устименко, Михаила Кузаконя и других ", - отметила председательствовавшая на заседании секретарь комиссии Елена Сотник.

Комиссия опросила мэра Одессы Геннадия Труханова, прокурора области Олега Жученко, главу ГУ ЧП в области Дмитрия Головина и других должностных лиц и общественных деятелей города относительно убийства Екатерины Гандзюк и нападений на общественных деятелей

По словам члена ВСК Игоря Мосийчука, "присутствовавшие на выездном заседании народные депутаты единогласно решили рекомендовать ВСК вызвать на ближайшее заседание заместителя главы Администрации Президента Виталия Ковальчука".

"Есть все основания считать, что именно Ковальчук стоит за противостоянием финансово-строительных групп Галантерника и Кивана, которое по существу в той или иной степени стало причиной нападений на гражданских активистов в Одессе. Так же у членов ВСК есть вопросы к Ковальчуку по аналогичным случаям в Херсоне ", - акцентировал Мосийчук .

Член ВСК народный депутат Валерий Карпунцов констатировал, что "из-за отсутствия кворума - не все смогли прибыть в Одессу - сегодняшнее заседание состоялось в режиме заслушивания. Однако определенную информацию члены ВСК получили".

Порошенко: Все причастные к нападению на Гандзюк понесут ответственность

Нардеп Игорь Луценко отметил, что "видит большую слабость позиции местных властей, к которым относит и сотрудников правоохранительных органов. Знаете, какой ответ на факт серии нападений на гражданских активистов, в результате которых просто чудом никто из них не погиб (в Михайлика стреляли, на Козьму и Кузаконя наезжали грузовиком)? Ответ следующий: так они же куплены! При этом ни местное самоуправление, ни силовики не отрицают разгула варварства застройщиков и беззакония. Действительно, эта грязная волна накрыла Одессу и разрушает город".

А с другой стороны, "никто не предоставил факты, которые свидетельствовали бы о том, что некоторых общественных активистов финансируют конкуренты действующих застройщиков (Галантерника), которые контролируют Одессу. Эти объяснения одесской власти объясняют лишь то, что если не прямо, то косвенно местные топ-чиновники ответственны за террор", - подытожил народный депутат Луценко.

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Верховная Рада, Украина, ВР, Виталий Ковальчук, Екатерина Гандзюк, Дело Гандзюк, Убийство Гандзюк.
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