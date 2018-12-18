66 государств поддержали украинскую резолюцию на заседании генассамблеи ООН

Новости Украины: Генассамблея ООН призвала освободить украинских военнопленных моряков и прекратить аннексию Крыма.

Генеральная Ассамблея ООН выражает свою озабоченность в связи с продолжающимися действиями России в районах Черного и Азовского морях, включая их милитаризацию, призывает прекратить аннексию Крыма и вывести свои вооруженные силы, а также освободить плененных в Керченском проливе украинских моряков.

Согласно результатам голосования, Генассамблея ООН поддержала резолюцию "Проблема милитаризации АР Крым и города Севастополь, Украины, а также районов Черного и Азовского морей" (A/73/L.47), инициированную украинской делегацией.

"За" украинскую резолюцию проголосовали 66 государств, "против" проголосовали 19, воздержались 72 делегата.

В частности, в данной резолюции Генассамблея ООН призывает Российскую Федерацию безоговорочно и безотлагательно освободить суда "Бердянск", "Никополь", "Яны Капу" и их экипажи и оборудование, призывает также проявлять максимальную сдержанность с целью немедленной деэскалации ситуации.

В документе выражается серьезная озабоченность по поводу прогрессирующей милитаризации Крыма Россией, а также – озабоченность сообщениями о продолжающейся дестабилизации обстановки в Крыму вследствие поставок РФ систем вооружений, включая самолеты и ракеты, способные нести ядерное оружие, направления ею военного персонала на территорию Украины, и настоятельно призывается Российская Федерация к прекращению такой деятельности.

Генассамблея также осуждает строительство и открытие моста через Керченский пролив, что способствует дальнейшей милитаризации Крыма, и осуждает растущее военное присутствие Российской Федерации в районах Черного и Азовского морей, в том числе в Керченском проливе, и ограничение международного судоходства там.

Резолюция призывает Российскую Федерацию воздерживаться от препятствования законному осуществлению навигационных прав и свобод в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Указывается, что, в частности, аннексия Крыма РФ противоречит обязательствам, взятым в соответствии с Будапештским меморандумом, в котором, в частности, было подтверждено обязательство уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины.

Дипломаты обращают внимание на проведение в Крыму многочисленных военных учений российских вооруженных сил, что может подорвать региональную безопасность и влечет за собой значительные долгосрочные негативные экологические последствия в регионе, и призывают Россию вывести свои вооруженные силы из Крыма и незамедлительно прекратить временную оккупацию территории Украины.

Как сообщалось, Министерство обороны РФ перебросит более десяти истребителей в аннексированный Крым.