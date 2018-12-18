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Порошенко встретился с главой ЕБРР: Что обсуждалось

Порошенко встретился с главой ЕБРР: Что обсуждалось
01:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Порошенко провел встречу с президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти.

Президент Украины Петр Порошенко 17 декабря провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Суммой Чакробарти, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Президент Украины отметил важность крупных инфраструктурных проектов и проектов безопасности, которые внедряются с привлечением средств Европейского банка реконструкции и развития, в частности таких как Бескидский железнодорожный тоннель, работу над объектом "Укрытие" и другие проекты в Чернобыльской зоне" – говорится в сообщении, на официальном сайте администрации президента Украины в понедельник вечером.

Глава государства предложил ЕБРР приобщиться к финансированию целевых программ социально-экономического развития украинского Приазовья.

Президент ЕБРР С.Чакрабарти заверил, что ЕБРР будет поддерживать структурные изменения в Украине через инвестиции и финансирование инфраструктурных, муниципальных и других важных проектов.

Напомним, ранее президент встретился с ветеранами АТО - добровольцами, которые стали на защиту Родины в самые сложные моменты военного противостояния в 2014-2015 годах.

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Инвестиции, ЕБРР, Петр Порошенко, Сума Чакрабарти.
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