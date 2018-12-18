Генассамблея ООН призвала Россию освободить украинских моряков и корабли

Новости Украины: ООН требует от РФ освободить украинские корабли и моряков “без дополнительных условий".

В принятой большинством голосов резолюции Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма выражается серьезная обеспокоенность "безосновательным нападением на украинские корабли, ранением и захватом их экипажей".

В связи с этим ООН требует немедленного их освобождения без всяких дополнительных условий. сообщает корреспондент Укринформа в Нью-Йорке.

"(Генеральная ассамблея - ред.) выражает серьезную обеспокоенность ростом противостояния и безосновательным использованием Российской Федерацией 25 ноября 2018 года в Черном море силы против Украины, в частности трех кораблей ее ВМС - "Бердянска", "Никополя", буксира "Яне Капу" - что привело к серьезным ранениям некоторых членов экипажа", - говорится в тексте документа.

Генассамблея ООН призывает Россию немедленно освободить моряков, вернуть корабли и оборудование, без проволочек и дополнительных условий.

"(Генеральная ассамблея - ред.) призывает Российскую Федерацию освободить экипажи, корабли и оборудование без дополнительных условий и без промедления", - отмечается в резолюции.

Резолюция по милитаризации Крыма была внесена на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН группой из сорока государств во главе с Украиной. В документе упоминается Будапештский меморандум, отмечаются угрозы безопасности, которые Россия создает для Украины, Черноморского региона и всей Европы переброской в Крым все новых войск и оружия, в частности, способного нести ядерные боеголовки. Впервые в документе звучит прямое требование к России немедленно вывести из Крыма свои войска и прекратить временную оккупацию украинской территории.