Скачать
Вторник, 18.12.2018
Генассамблея ООН призвала Россию освободить украинских моряков и корабли
Генассамблея ООН призвала Россию освободить украинских моряков и корабли
Климпуш-Цинцадзе: Нам нужен сильный сигнал от Европы
Климпуш-Цинцадзе: Нам нужен сильный сигнал от Европы
Джошуа хочет провести бой против Уайлдера
Джошуа хочет провести бой против Уайлдера
День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких
День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких

Генассамблея ООН призвала Россию освободить украинских моряков и корабли

Генассамблея ООН призвала Россию освободить украинских моряков и корабли
03:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: ООН требует от РФ освободить украинские корабли и моряков “без дополнительных условий".

В принятой большинством голосов резолюции Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма выражается серьезная обеспокоенность "безосновательным нападением на украинские корабли, ранением и захватом их экипажей".

В связи с этим ООН требует немедленного их освобождения без всяких дополнительных условий. сообщает корреспондент Укринформа в Нью-Йорке.

"(Генеральная ассамблея - ред.) выражает серьезную обеспокоенность ростом противостояния и безосновательным использованием Российской Федерацией 25 ноября 2018 года в Черном море силы против Украины, в частности трех кораблей ее ВМС - "Бердянска", "Никополя", буксира "Яне Капу" - что привело к серьезным ранениям некоторых членов экипажа", - говорится в тексте документа.

Генассамблея ООН призывает Россию немедленно освободить моряков, вернуть корабли и оборудование, без проволочек и дополнительных условий.

"(Генеральная ассамблея - ред.) призывает Российскую Федерацию освободить экипажи, корабли и оборудование без дополнительных условий и без промедления", - отмечается в резолюции.

Резолюция по милитаризации Крыма была внесена на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН группой из сорока государств во главе с Украиной. В документе упоминается Будапештский меморандум, отмечаются угрозы безопасности, которые Россия создает для Украины, Черноморского региона и всей Европы переброской в Крым все новых войск и оружия, в частности, способного нести ядерные боеголовки. Впервые в документе звучит прямое требование к России немедленно вывести из Крыма свои войска и прекратить временную оккупацию украинской территории.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, ООН, Генассамблея ООН, Российская агрессия.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Меган Маркл получила неприятное прозвище от членов королевской семьи
02 День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких
03 Дополнительные поезда: "Укрзализныця" уже назначила 23 "праздничных" поезда
04 День памяти преподобного Саввы Освященного 2018: история праздника и главные молитвы
05 Президент в Днепре встретился с ветеранами АТО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Французские полицейские угрожают забастовкой
Французские полицейские угрожают забастовкой
Порошенко встретился с главой ЕБРР: Что обсуждалось
Порошенко встретился с главой ЕБРР: Что обсуждалось
Украинская резолюция ООН: Кто голосовал &quot;против&quot;
Украинская резолюция ООН: Кто голосовал "против"
День памяти преподобного Саввы Освященного 2018: история праздника и главные молитвы
День памяти преподобного Саввы Освященного 2018: история праздника и главные молитвы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь